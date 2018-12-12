KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: En Ã§ok sendikalarÄ±n isyan etmesi lazÄ±m

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Hak aradÄ± diye eÄŸer bu Ã¼lkenin iÅŸÃ§ileri hapse atÄ±lÄ±yorsa ve sendikalar sessiz kalÄ±yorsa ciddi bir sorunumuz var demektir.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yaÅŸanan ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek sendikalarÄ± eleÅŸtirdi. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin hapse atÄ±lmasÄ±na iki büyük sendikanÄ±n sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, iÅŸsizlik, özelleÅŸtirmeler ve örgütlenme engellerine karÅŸÄ± “En çok sendikalarÄ±n isyan etmesi lazÄ±m” dedi.

CHP Emek BürolarÄ±, sendika, insan haklarÄ± savunucularÄ± ve hukukçularÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°nsan HaklarÄ±nda EÅŸitlik ve Adalet ÇalÄ±ÅŸtayÄ± düzenledi. ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, insan olarak herkesin eÅŸit haklara sahip olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Yasalarda eÅŸit haklardan söz edildiÄŸini ancak kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Anayasada yaÅŸam hakkÄ±ndan da bahsedilmesine raÄŸmen açlÄ±ktan ölen çocuklarÄ±n olduÄŸunu söyledi.

PATRON YAÅžLISIN, DEVLET GENÇSÄ°N ÇALIÅž DÄ°YOR

“Bütün sendikalardan özellikle istirham ediyorum” diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Aile yardÄ±mlarÄ± sigortasÄ± çÄ±kmasÄ± için mücadele edelim. Ä°nsanlarÄ±n ileri yaÅŸlarÄ±nda yoksulluÄŸa, dilenciliÄŸe mahkum eden bir sosyal devlet olabilir mi? 50 yaÅŸÄ±nda iÅŸten atÄ±lÄ±yorsunuz, emekliliÄŸe 15 yÄ±l var. Özel sektöre gidiyorsunuz yaÅŸlÄ± diyor, devlete beni emekli edin diyorsunuz sen daha gençsin diyor.”

Üç yÄ±lda çiftçiye verilmesi gereken desteÄŸin 157 milyar olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ancak verilmediÄŸini ifade etti. Kamu ÅŸirketlerinin halka ait olduÄŸunu kaydeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “'Babalar gibi satarÄ±m' diyen politikacÄ±larÄ±n, talan edilen fabrikalarÄ± biliyoruz. Sendikalar neden daha gür bir sesle mücadele etmedi? Binlerce kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±. Herkesin çalÄ±ÅŸma hakkÄ± varsa bunlarÄ± yerine getirecek olan da devlettir. Ä°ÅŸsize iÅŸ bulmak zorundadÄ±r. EÄŸer getiriyorsa sosyal devletten uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar” diye konuÅŸtu.

'Ä°KÄ° BÜYÜK SENDÄ°KA NÄ°YE SESSÄ°Z?'

Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±ndaki iÅŸçilere dikkat çeken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± düzeltin diyen iÅŸçilerin hapse atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki büyük sendika sessiz kalÄ±yorsa burada büyük bir sorun olduÄŸunu söyledi. Ä°ÅŸçilerin ‘parayÄ± elden vermeyin sigortamÄ±zÄ± eksik yaptÄ±rmayÄ±n’, ‘Tahta kurusu var yatamÄ±yorum’ dediÄŸini hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Bunu dediÄŸi için hapse atÄ±lÄ±yorlar. Bütün meydanlarÄ±n dolmasÄ± lazÄ±m. Åžimdi diyecekler ki, 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu iÅŸçileri isyana teÅŸvik ediyor.' EÄŸer siz kendi haklarÄ±nÄ±za sahip çÄ±kmÄ±yorsanÄ±z kimse vermez" dedi.

YENÄ° KAZANDIÄžIMIZ BELEDÄ°YEDE ÖNCEKÄ° AYLARI DA VERECEÄžÄ°Z

Örgütlenme özgürlüÄŸü önündeki engellere karÅŸÄ± bütün sendikalarÄ±n Flormar iÅŸçilerine destek vermesi gerektiÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Siz hakkÄ±nÄ±zÄ± aramazsanÄ±z kimse size hak vermez arkadaÅŸlar. Ä°nsanlÄ±k tarihi hak arama mücadeleleri tarihidir. Åžimdi asgari ücreti konuÅŸuyorlar. Türk-Ä°ÅŸ güzel bir adÄ±m attÄ± asgari ücretli bir iÅŸçiyi komisyona getirdi. Her ÅŸeyi ödedikten sonra 3 kira kalÄ±yor diyor. 1 Ocak’tan itibaren bütün CHP belediyelerinde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belediyelerdeki iÅŸçilere de Ocak-Nisan arasÄ±nda maaÅŸ farkÄ±nÄ± vereceÄŸiz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

'TEFECÄ°YE VAR, VATANDAÅžA YOK'

Ekonomik ve sosyal haklar konusunda iktidarÄ±n “para yok” dediÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, vatandaÅŸÄ±n da sendikalarÄ±n da “159 milyar Londra'daki tefeciye para buluyorsun da bana iÅŸ mi bulamÄ±yorsun” diye sormasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

'FETÖ'NÜN SÄ°YASÄ° AYAÄžI SARAYDA OTURUYOR'

Sözcü gazetesi yazarlarÄ± Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru'ya açÄ±lan FETÖ davasÄ±na da tepki gösteren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Sözcü yazarlarÄ± mÄ± 'Ne istediniz de vermedim' dedi” diye tepki gösterdi. FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n Saray'da oturduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, her ÅŸeye dava açtÄ±klarÄ±nÄ± ama sadece bu sözüne dava açmadÄ±klarÄ±na dikkat çekti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Çünkü biliyorlar delilleri önlerine koyacaÄŸÄ±mÄ±” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 15:54

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