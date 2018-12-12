Ä°stanbul ve Ankara'da lapa lapa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n düÅŸmesiyle birlikte Ä°stanbul'un batÄ± bölümlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü ilçelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. Beylikdüzü'de yaÄŸan lapa lapa kar objektiflere yansÄ±dÄ±.

FotoÄŸraf: Ersan Åžan/DHA

DHA'nÄ±n haberine göre Ankara'da da gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayan hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sabah saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±. Yer yer lapa lapa yaÄŸan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandÄ±. Kentin merkez noktalarÄ±nda bazÄ± alanlarda binalarÄ±n çatÄ±larÄ± ve araçlarÄ±n üzeri de beyaza büründü. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m yavaÅŸlarken, ekipler, trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaÅŸÄ±mÄ± rahatlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gün boyu aralÄ±klarla süreceÄŸi duyuruldu. (HABER MERKEZÄ°)

Karda dÃ¼ÅŸmeden yÃ¼rÃ¼menin formÃ¼lÃ¼: Penguen gibi minik adÄ±mlar

FotoÄŸraf: Evrensel

Bitlis ve Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi

FotoÄŸraf: Alper Korkmaz/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 14:13

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