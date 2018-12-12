Ä°ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adreste polis tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±!

HÃ¼seyin Kayra, Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde etrafÄ±nÄ±n sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine HDP'nin iÃ§inde ajanlÄ±k teklif edildiÄŸini iddia etti.

Daha önce 3 kez gözaltÄ±na alÄ±nan ve bir süre cezaevinde kalan Hüseyin Kayra, iÅŸ görüÅŸmesi diye çaÄŸrÄ±lan adreste polis tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Mezopotamya Haber AjansÄ±'ndan Melike Ceyhan'Ä±n haberine göre, Hüseyin Kayra'ya burada “ajanlÄ±k” teklif edildi. Kayra, kendilerini “devlet” olarak tanÄ±tan kiÅŸilerce HDP içinde görevlendirilmek istendiÄŸini, kabul etmeyince de tehdit edildiÄŸini söyledi.

Ä°stanbul’da ikamet eden Hüseyin Kayra, iÅŸ görüÅŸmesi diye çaÄŸrÄ±lan adreste polis tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanarak, sempatizanÄ± olduÄŸu HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) içerisine “ajan” olarak yerleÅŸtirilmek istendiÄŸini anlattÄ±. 13 Åžubat 2017’de “eylem yapma potansiyeli olduÄŸu”, 26 Nisan 2017’de de “YakacÄ±k Karakolu’na saldÄ±rÄ± yapacaksÄ±n” denilerek gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en son 13 Ekim 2017’de “Örgüt üyesi” ve “örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k” suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kayra, toplamÄ±nda gözaltÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± 36 gün boyunca iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Silivri KapalÄ± Cezaevi’nde 9 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra 11 MayÄ±s’ta tahliye olan Kayra, o süreçten bu yana iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'BÄ°Z POLÄ°S JANDARMA DEÄžÄ°LÄ°Z'

Çok sayÄ±da iÅŸyerine baÅŸvuruda bulunduÄŸunu ancak her yerden “güvenlik gerekçesiyle” reddedildiÄŸini vurgulayan Kayra, son olarak bir sigorta firmasÄ±ndan olduÄŸunu belirten biri tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ön görüÅŸme için KadÄ±köy Optimum AVM’ye randevu verdiÄŸini söyledi.

Kayra, iÅŸ görüÅŸmesi için gittiÄŸi AVM’de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “VerdiÄŸi adrese gittim. Telefonla arayarak güvenlik arkasÄ±ndaki bekleme salonunda beklememi söyledi. Telefonu kapattÄ±. O sÄ±rada 20’ye yakÄ±n kiÅŸi etrafÄ±mÄ± sardÄ±. Masama oturdular. ‘Siz kimsiniz, benim masama oturuyorsunuz’ deyince ‘Biz polis, jandarma deÄŸiliz, devletiz. Ankara’dan yönlendirdiler bizi. Seninle çalÄ±ÅŸmak istiyoruz. Ä°ÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Maddi durumun iyi deÄŸil. Ayda ne kadar istersen veririz. Senin iyiliÄŸin için seninle konuÅŸmak istiyoruz. Vatan için elbirliÄŸi olalÄ±m. 25 KasÄ±m’da HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) DiyarbakÄ±r’daki gençlik kongresine seni gönderelim. Ä°htiyaçlarÄ±nÄ± biz giderelim’ dediler. ‘Benim kimseyle bir sorunum sÄ±kÄ±ntÄ±m yok. Kimseyle de el birliÄŸi olmama gerek yok. Paraya da ihtiyacÄ±m yok, biz kalabalÄ±k bir aileyiz. Kongreye gitmek istersem de kendim giderim’ dedim.”

‘VATAN’DAKÄ° SÜREÇLERÄ°NÄ° UNUTTUN MU?’

EtrafÄ±nÄ± saran kiÅŸilerin kendisine “Niçin HDP’yi seviyorsun” diye soru yönelttiklerini ifade eden Kayra, ÅŸöyle devam etti: “HDP her ÅŸeye raÄŸmen ayakta kalÄ±yor. HDP’nin içindeki komün yaÅŸam pratiÄŸi hangi partide olsaydÄ± onu tutardÄ±m’ dedim. Sonra tehdit etmeye baÅŸladÄ±lar. Daha önceleri 1 MayÄ±s ve Newroz’a katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m eylemlerden sonra gözaltlarÄ±m olmuÅŸtu. Bu esnada ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. OnlarÄ± hatÄ±rlatarak Vatan’daki süreçlerini unuttun mu? Bir daha senle böyle konuÅŸmayacaÄŸÄ±z’ dediler.”

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu olaydan sonra ilk iÅŸ avukatÄ±nÄ±n yanÄ±na uÄŸramak olduÄŸunu dile getiren Kayra, kendisine “ajanlÄ±k” teklifi getiren kiÅŸiler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunduÄŸunu belirtti.

‘NE YAPARSAN YAP Ä°HANET ETME’

Kayra, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle tamamladÄ±: “Ne iÅŸ yaparsan yap ihanet etme diyerek büyüdük biz. Cezaevinde hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m insanlar kapÄ±nÄ±n önünde karÅŸÄ±ladÄ± beni. KardeÅŸ gibi davrandÄ± herkes. 35 beden ama tek yürektik. Cezaevindeki o dayanÄ±ÅŸmayÄ±, HDP’nin ideolojisini gördükten sonra insan ihanet etmez, edemez. Öyle insanlara ihanet edenler annesine babasÄ±na ihanet etmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

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