TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik: Ekonomimizin kÃ¼Ã§Ã¼lmeye devam edeceÄŸi net

TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik, son bÃ¼yÃ¼me rakamlarÄ±na gÃ¶re ekonominin kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak 'Tekrar bÃ¼yÃ¼mek iÃ§in yapmamÄ±z gerekenler net' dedi.

Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi (TÜSÄ°AD) BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik, "Ekonomimizin küçülmeye devam edeceÄŸi de aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± net bir ÅŸekilde tablolanmÄ±ÅŸ vaziyette" dedi.

Antalya Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸinin (ANSÄ°AD) 2018 Faaliyet YÄ±lÄ± 19. OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ±, 2017 Vergi Rekortmenleri ve Döviz KazandÄ±rÄ±cÄ± Hizmetler Ödül Töreni'ne katÄ±lan Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz artÄ±ÅŸÄ± konusunda bir miktar frene basacaÄŸÄ± yönünde izlenimleri olduÄŸunu belirterek, "ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nda daha yavaÅŸ olma beklentisi bizler için bütün iÅŸ dünyasÄ± ve her ÅŸeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi deÄŸerlendirilmesi gereken bir periyot" dedi.

'Ä°YÄ° DÄ°NLEYEN BÄ°R EKONOMÄ° YÖNETÄ°MÄ° VAR'

Bilecik, “Son dokuz yÄ±ldÄ±r kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artÄ±k küçüldü. Bir önceki çeyreÄŸe göre yüzde 1.1 küçüldü. Tüketim, yatÄ±rÄ±m ve ithalatta çok önemli düÅŸüÅŸler çok öne çÄ±ktÄ±. Ä°thalattaki düÅŸüÅŸ hammaddeyi ithal etmediÄŸimizi, yani üretimin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ä°çinde bulunduÄŸumuz dördüncü çeyrek açÄ±klanmasÄ± birkaç ay sonra olacak. Ekonomimizin küçülmeye devam edeceÄŸi de aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± net bir ÅŸekilde tablolanmÄ±ÅŸ vaziyette. 2019 yÄ±lÄ±nda tekrar büyümeye dönmemiz için yapmamÄ±z gereken ödevlerimizin listesi net ve açÄ±k. Bu konuda SayÄ±n Berat Albayrak ve yönetimiyle son derece yakÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bütün taleplerimizi iletiyoruz. Ä°yi dinleyen bir ekonomi yönetimi var" ifadelerini kullandÄ±.

"Åžu an küresel rüzgarlarÄ±n bizi bir miktar nefes aldÄ±racaÄŸÄ± bir dönemden geçiyoruz" diyen Bilecik, "Ancak küresel geliÅŸmelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman özellikle ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz artÄ±ÅŸÄ± konusunda bir miktar frene basacaÄŸÄ± konusunda, faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sanki düÅŸüreceÄŸi veya vazgeçeceÄŸi yönünde izlenimlere katÄ±lmak istiyoruz, veyahut görmek istiyoruz. Böyle olduÄŸu takdirde bize en azÄ±ndan zaman kazandÄ±ran periyot olacak. Ancak ÅŸunu da paylaÅŸmamda fayda var, gerçekleri inkar edersek, 2013 yÄ±lÄ±nÄ± hatÄ±rlayÄ±n 5 yÄ±l evvel özellikle ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± faiz anonslarÄ± vardÄ±. Ama maalesef ekonomi yönetimi olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gaza basmaya devam ettik. Dövizle borçlanmayÄ± muazzam derecede teÅŸvik eden bir yapÄ±yla devam ettik. Oysa bir miktar daha dengeli kompozisyona geçebilirdik. BazÄ± geliÅŸmekte olan ülkelerdeki gibi. Ama Türkiye veya Arjantin bu konularda farklÄ± bir rota tercih ettiler ve istemediÄŸimiz tablolarla baÅŸ baÅŸa kaldÄ±k" diye konuÅŸtu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Ekonomide sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden bÃ¼yÃ¼me oranÄ± ne anlama geliyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:38

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