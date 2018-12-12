SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 2019'da 25 bine yakÄ±n personel alÄ±mÄ± yapacak

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, bu ay iÃ§inde 6 bin 500 kiÅŸilik personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, bu yÄ±l sonuna kadar acil tÄ±p teknisyeni, veri analizi yapan iÅŸletmen, ambulans ÅŸoförü, yardÄ±mcÄ± klinik elemanÄ± gibi alanlarda hizmet yapacak 6 bin 500 kiÅŸinin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve 2019 yÄ±lÄ±nda da pratisyen hekim, uzman hekim, diÅŸ hekimi ve eczacÄ± olmak üzere yaklaÅŸÄ±k 25 bin saÄŸlÄ±k personelinin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na bu yÄ±l sonuna kadar toplam 10 bin kiÅŸi alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Koca, "3 bin 500 kiÅŸinin alÄ±m süreci tamamlanmak üzere. 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar 6 bin 500 kiÅŸinin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Acil tÄ±p teknisyenleri, veri analizi yapan iÅŸletmenler, ambulans ÅŸoförleri, yardÄ±mcÄ± klinik elemanÄ± gibi birçok alanda alÄ±mlarÄ±mÄ±z söz konusu olacak." dedi.

Bakan Koca, gelecek yÄ±l yapÄ±lacak saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± alÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸu bilgileri verdi:

"Åžu ana kadar 8 ÅŸehir hastanemiz hasta kabulüne baÅŸladÄ±. YakÄ±n zamanda Bilkent Åžehir Hastanemiz de hasta kabulüne baÅŸlayacak. 2019'da açmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastanelerimizin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± da olacak. Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alÄ±mlarla ilgili de bir çalÄ±ÅŸma içindeyiz. 25 bine yakÄ±n pratisyen hekim, uzman hekim, diÅŸ hekimi ve eczacÄ±lar olmak üzere alÄ±mlar söz konusu olacak. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla ilgili de çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor."

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin önlenmesine iliÅŸkin önemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Koca, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet konusunda alÄ±nacak tedbirleri içeren düzenlemelerin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±yla yürürlüÄŸe girdiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Koca, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yÄ±pranma payÄ±na iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çözümü noktasÄ±nda yasal düzenlemelerin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:28

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