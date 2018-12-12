FotoÄŸraf: Özcan ÇiriÅŸ/DHA
Bitlis ve Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sivas ve Bitlis'te eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sivas ve Bitlis'te eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸi duyuruldu.
BÄ°TLÄ°S
Bitlis'te dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve etkisini artÄ±ran kar, hayatÄ± olumsuz etkiledi.
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 santimetreyi bulmasÄ± üzerine Bitlis ValiliÄŸi, merkez ve merkeze baÄŸlÄ± köylerde eÄŸtime bir günlüÄŸüne ara verdi.
Merkezdeki YÄ°BO ve pansiyonlu okullarda ise eÄŸitimin devam edeceÄŸi açÄ±kladÄ±.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugün ve yarÄ±n etkisini sürdüreceÄŸi belirtildi.
SÄ°VAS
Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle il genelinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan okullar, öÄŸleden sonra tatil edildi.
Kent merkezinde gece saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, etkisini sürdürüyor.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Sivas genelindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan okullarÄ±n bugün öÄŸleden sonra tatil edilmesine karar verildiÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:24