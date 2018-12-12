Bitlis ve Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi

FotoÄŸraf: Özcan ÇiriÅŸ/DHA

Bitlis ve Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi

    • 12 AralÄ±k 2018 10:17

    Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sivas ve Bitlis'te eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

    YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sivas ve Bitlis'te eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸi duyuruldu.

    BÄ°TLÄ°S

    Bitlis'te dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve etkisini artÄ±ran kar, hayatÄ± olumsuz etkiledi.

    Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 santimetreyi bulmasÄ± üzerine Bitlis ValiliÄŸi, merkez ve merkeze baÄŸlÄ± köylerde eÄŸtime bir günlüÄŸüne ara verdi.

    Merkezdeki YÄ°BO ve pansiyonlu okullarda ise eÄŸitimin devam edeceÄŸi açÄ±kladÄ±.

    Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugün ve yarÄ±n etkisini sürdüreceÄŸi belirtildi.

    SÄ°VAS

    Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle il genelinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan okullar, öÄŸleden sonra tatil edildi.

    Kent merkezinde gece saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, etkisini sürdürüyor.

    Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Sivas genelindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan okullarÄ±n bugün öÄŸleden sonra tatil edilmesine karar verildiÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:24
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