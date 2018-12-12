Asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine yarÄ±n devam edilecek

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2019'da geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirlemek Ã¼zere ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ä°ÅŸçi, iÅŸveren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak. Bu görüÅŸmede, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÜÄ°K uzmanlarÄ±nÄ±n ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaÅŸmasÄ± bekleniyor.

DoÄŸrudan 10 milyona yakÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren asgari ücret komisyonunda iÅŸçi tarafÄ±nÄ± Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ), iÅŸveren tarafÄ±nÄ± ise TÄ°SK temsil ediyor. Yasa gereÄŸi 5’er iÅŸçi, iÅŸveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücreti oy çokluÄŸuyla belirleyecek.

Ä°ÅžÇÄ° GÜLDEN GÖRMEZ: ALDIÄžIMIZ PARANIN HÜKMÜ KALMADI

Komisyonun bu yÄ±lki ilk toplantÄ±sÄ± 6 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸmiÅŸti. Bu toplantÄ±da ilk kez asgari ücretli bir iÅŸçi de yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Komisyona iÅŸçileri temsilen katÄ±lan, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez "OÄŸluma forma aldÄ±m ama hÄ±rkasÄ±nÄ± alamadÄ±m. 'Onu da bir ay sonra alÄ±rÄ±m' dedim. Kredi kartÄ±yla geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Okul yönetimi prosedür gereÄŸi sürekli oÄŸlumu uyardÄ±ÄŸÄ± için o da gurur yaptÄ± ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben deÄŸil, bütün asgari ücretlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Forma bile alamadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Enflasyon artÄ±ÅŸlarÄ±, gelen zamlarla aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paranÄ±n hükmü kalmadÄ±" demiÅŸti.

Ä°lk görüÅŸmede konuÅŸan Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlardan yine fedakarlÄ±k bekleniyor ancak olaÄŸanüstü ekonomik koÅŸullardan geçtiÄŸimiz bugünlerde, fedakarlÄ±k iÅŸçilerden beklenmemelidir" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Asgari ücrette yapÄ±lacak artÄ±ÅŸ oranÄ± belirlenirken ülkenin içerisinde bulunduÄŸu ekonomik durum, hedef yatÄ±rÄ±mlÄ±lÄ±k, verimlilik, iÅŸsizlik ve özellikle son aylarda kayda deÄŸer ÅŸekilde yol aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z enflasyonla mücadele hedefleri de dikkate alÄ±nmalÄ±" demiÅŸti.

Asgari Ã¼cret 2019'da kaÃ§ lira olacak?

ASGARÄ° ÜCRET NASIL BELÄ°RLENÄ°YOR?

Asgari ücreti, yasa gereÄŸi 5'er iÅŸçi, iÅŸveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduÄŸu için iÅŸçi tarafÄ±nÄ± Türk-Ä°ÅŸ temsil ederken, TÄ°SK iÅŸveren tarafÄ± adÄ±na masada bulunuyor.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi üyelerden birinin baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, en az 10 üyenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±p, oy çokluÄŸuyla karar verecek. OylarÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde baÅŸkanÄ±n bulunduÄŸu tarafÄ±n çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul edilecek.â€¨

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:11

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