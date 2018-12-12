DemokratlÄ±ktan CumhuriyetÃ§iliÄŸe Frank Sinatra'nÄ±n siyasi yaÅŸamÄ±

Frank Sinatra, ABD'de mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ± ve eÄŸlence sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirecek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda siyasetle de her zaman yakÄ±ndan ilgiliydi.

ABD’de 20. yüzyÄ±lÄ±n en büyük ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan Frank Sinatra hayatÄ± boyunca politikayla da içli dÄ±ÅŸlÄ± oldu. Sicilya göçmeni bir ailenin çocuÄŸu olarak 12 AralÄ±k 1915’te New Jersey’e baÄŸlÄ± Hoboken’de doÄŸan Sinatra, özellikle Demokrat Parti için aktif bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸan annesinin etkisiyle küçük yaÅŸtan itibaren özgürlükçü fikirlere yakÄ±n oldu.

Bir göçmen çocuÄŸu olarak kendisini her zaman egemen kültürün hor gördüÄŸü siyahlar ve Yahudilerle yakÄ±n hisseden Sinatra, tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir ÅŸarkÄ±cÄ± haline geldiÄŸi dönemde de siyasi görüÅŸlerini gizleme gereÄŸi duymadÄ±.

ROOSEVELT'E BÜYÜK DESTEK

1944 seçimlerinde Franklin Delano Roosevelt’in yeniden seçilmesi için elini taÅŸÄ±n altÄ±na koydu. Mitinglerde, radyo programlarÄ±nda konuÅŸtu, politik konserlerde siyah ÅŸarkÄ±cÄ±larla ÅŸarkÄ± söyledi, dans etti, cebinden para harcadÄ±. Öyle ki dönemin saÄŸcÄ± gazetecilerinin de tepkisini çekti ve kendisine sadece “EÄŸlenceyle” ilgilenmesi salÄ±k verildi.

Franklin D. Roosevelt'in eÅŸi Eleanor Roosevelt'le FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Ancak, 2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± ülkenin içine girdiÄŸi antidemokratik atmosferde dahi eÄŸilimlerini gizlemedi. 1945’te oynadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa film ‘The House I live in’ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± duruÅŸunun önemli göstergelerinden biriydi. Bu filmin senaristi Albert Maltz, McCarthy döneminde rejimin hedefi olunca ona sahip çÄ±ktÄ±. Ancak baskÄ±lar yoÄŸunlaÅŸÄ±nca o da kara listecilere boyun eÄŸdi ve Maltz’la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. McCarthy dönemi, Sinatra’nÄ±n da “Komünistlikle suçlandÄ±ÄŸÄ±” yÄ±llar oldu.

DESTEKLEDÄ°ÄžÄ° KENNEDY'LE ARASI BOZULDU

Roosevelt'in ölümü sonrasÄ± Harry Truman için de "sahaya çÄ±ktÄ±." 1960’lara gelindiÄŸinde John F. Kennedy’e desteÄŸiyle bir kez daha Demokrat Parti saflarÄ±nda aktif bir ÅŸekilde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Bu yÄ±llarda mafya lideri Sam Giancana ile olan iliÅŸkileri sÄ±klÄ±kla gündeme taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için bu destek zaman zaman Kennedy için tartÄ±ÅŸmalÄ± bir hal almaya da baÅŸladÄ±. Nitekim, Kennedy ailesiyle arasÄ± bozuldu.

CUMHURÄ°YETÇÄ° PARTÄ°YE KAYDI

Sinatra, sonrasÄ±nda Cumhuriyetçi Parti’yle yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. ‘60’larÄ±n “radikal” söylemi ve Vietnam SavaÅŸÄ± karÅŸÄ±tÄ± George McGovern’Ä±n DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± olmasÄ±nÄ±n bunda rol oynadÄ±ÄŸÄ± söylenir.

Sinatra’nÄ±n Ä°srail devletiyle olan iliÅŸkileri de “saÄŸ” çÄ±kÄ±ÅŸlar yapmasÄ±na vesile oldu. Dünya gündeminde Ä°srail-Filistin gerginliÄŸi kendine yer edinmeye baÅŸladÄ±kça Sinatra, Ä°srail lehine sivri çÄ±kÄ±ÅŸlar yapmaya baÅŸladÄ±. Bunlar arasÄ±nda 1967’deki AltÄ± Gün SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda MÄ±sÄ±r lideri Cemal Abdul NasÄ±r’a karÅŸÄ± harekete geçmesi için BaÅŸkan Lyndon Johnson’a çaÄŸrÄ± yapmasÄ±, 1982’de Yaser Arafat’Ä±n “YakalanÄ±p, infaz edilmesi” yönünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi açÄ±klamalar da var.

EN YAKIN BAÅžKAN DOSTU: REAGAN

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Sinatra’nÄ±n Cumhuriyetçilere yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk göstergesi 1970’te California ValiliÄŸi için Ronald Reagan’Ä± desteklemesiyle oldu. Cumhuriyetçi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Spiro Agnew ve sonrasÄ±nda 60’larda nefret ettiÄŸi Richard Nixon’Ä± 1972 seçimlerinde destekledi.

Reagan, baÅŸkanlÄ±k için aday olunca 1980 seçimleri öncesi Reagan’Ä±n kampanyasÄ±na 4 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Bu desteÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da fazlasÄ±yla aldÄ±. Reagan günleri, onun Beyaz Saray’a en yakÄ±n olduÄŸu dönem oldu. Reagan, Sinatra’nÄ±n suç dünyasÄ±yla olan baÄŸlantÄ±larÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± da ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Sinatra’nÄ±n Cumhuriyetçilerle beraberliÄŸi George H. W. Bush döneminde de devam etti. Sinatra’nÄ±n Cumhuriyetçi yÄ±llarÄ±nda da deÄŸiÅŸmeyen özelliÄŸi siyahlarÄ±n haklarÄ±na yönelik hassasiyeti oldu. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:04

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