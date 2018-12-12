Gaziantep Polis Okulu'nda Ã¶ÄŸrenciler zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Gaziantep Polis Okulu'nda Ã¶ÄŸrenciler zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

    • 12 AralÄ±k 2018 09:30

    Gaziantep Polis Okulu'nda eÄŸitim gÃ¶ren Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci, zehirlenme ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Gaziantep Polis Okulu'nda eÄŸitim gören çok sayÄ±da öÄŸrenci zehirlenme sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Polis Okulu öÄŸrencileri sabaha karÅŸÄ± mide bulantÄ±sÄ±, kusma ve halsizlik ÅŸikayetleriyle kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tahlilleri yapÄ±lan ve serum tedavisi uygulanan öÄŸrenciler gözlem altÄ±nda tutuluyor.

    DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Emniyet MüdürlüÄŸü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öÄŸrencilere iliÅŸkin bilgi aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 09:50
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