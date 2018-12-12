'Ä°YÄ° Parti ve CHP 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehirde anlaÅŸtÄ±'

CHP ve Ä°YÄ° Parti heyetleri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ittifak konusunda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; parti liderlerinin 20.00'de bir araya geleceÄŸi iddia edildi.

Ä°ki parti arasÄ±nda devam eden ittifak görüÅŸmeleri kapsamÄ±nda CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun, Ä°YÄ° Parti'yi akÅŸam saatlerinde iki kez ziyaret etti.

Bugün akÅŸam saatlerinde CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun, iki kez Ä°YÄ° Parti'yi ziyaret ederek, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Müsavat DerviÅŸoÄŸlu ve Koray AydÄ±n ile Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±'dan oluÅŸan heyetle görüÅŸtü.

DerviÅŸoÄŸlu, görüÅŸmenin ardÄ±ndan heyeti uÄŸurlarken gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Her iki partinin genel baÅŸkanÄ±, saat 20.00'de sayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüÅŸmenin sonunda da kapsamlÄ± bir açÄ±klama yapacaklar” dedi.

DerviÅŸoÄŸlu, gazetecilerin, “Olumlu sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz miyiz?” sorusuna, “Ä°nÅŸallah iyi olacak” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bu arada Ä°YÄ° Parti'nin BalÄ±kesir Milletvekili ve aynÄ± zamanda BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ä°smail Ok da gazetecilerin, “AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± çekmeniz söz konusu mu?” sorusu üzerine, “Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur” ifadelerini kullandÄ±.

ANLAÅžMANIN DETAYLARI

CNN Türk'ün haberine göre, akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de ittifak konusunda uzlaÅŸma saÄŸlandÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile AkÅŸener 20.00'de görüÅŸecek. Ä°ki liderin, görüÅŸme sonrasÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmasÄ± bekleniyor. Heyetler arasÄ± görüÅŸmede ise Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de CHP'nin adayÄ± seçime girecek. Antalya ve Adana'da da CHP'li adaylar ittifakÄ± temsil edeceÄŸi iddia edildi.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinde baÅŸta BalÄ±kesir olmak üzere birkaç ilde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k görüÅŸmeleri noktasÄ±na getirirken; dün gün boyu süren görüÅŸme trafiÄŸinden sonra yerel seçimlerde iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±na yönelik uzlaÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Buna göre Ä°YÄ° Parti, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana, Antalya ve CHP’nin elindeki büyükÅŸehirlerde aday çÄ±karmayÄ±p CHP’yi destekleyecek. CHP krize neden olan BalÄ±kesir’de adayÄ±nÄ± geri çekip Ä°YÄ° Parti’yi destekleme kararÄ± aldÄ±. CHP ayrÄ±ca Kocaeli, Denizli, Samsun, Trabzon, Ordu, Kayseri’de de aday çÄ±karmayÄ±p Ä°YÄ° Parti’yi destekleyecek.

MERSÄ°N VE MANÄ°SA'DA KENDÄ° ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Mersin ve Manisa'da iÅŸbirliÄŸi olmayacak her iki parti de kendi adayÄ±nÄ± çÄ±karacak. AnlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±nÄ±n AkÅŸener ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu görüÅŸmesinde ÅŸekillenmesi bekleniyor.

GÜN BOYU Ä°TTÄ°FAK TRAFÄ°ÄžÄ° YAÅžANDI

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n ve Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu heyet, seçim ittifak görüÅŸmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti. Ä°ki parti arasÄ±nda, ittifak çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili son aÅŸamalarÄ±n bugünkü görüÅŸmede netleÅŸeceÄŸi belirtildi. CHP heyetinin Ä°YÄ° Parti ziyaretinin saat 18.30'da gerçekleÅŸtirileceÄŸi öÄŸrenildi.

Koray AydÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in, CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile ittifak görüÅŸmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini söyledi.

KILIÇDAROÄžLU: UMARIM GÜZEL ÅžEYLER OLUR

Öte yandan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise Ä°YÄ° Parti ile yaptÄ±klarÄ± ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin, "GörüÅŸmeler devam ediyor. UmarÄ±m güzel ÅŸeyler olur, Türkiye bu ittifak görüÅŸmelerini baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rÄ±r. Benim de en büyük arzularÄ±mdan birisi bu" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin "Ä°nsan HaklarÄ±nda EÅŸitlik ve Adalet ÇalÄ±ÅŸtayÄ±"ndan ayrÄ±lÄ±rken gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±. "Ä°YÄ° Parti ile devam eden ittifak görüÅŸmelerinde gelinen noktanÄ±n" sorulmasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu " GörüÅŸmeler devam ediyor. UmarÄ±m güzel ÅŸeyler olur, Türkiye bu ittifak görüÅŸmelerini baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rÄ±r. Benim de en büyük arzularÄ±mdan birisi bu" diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Mansur YavaÅŸ'la ilgili soruyu ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

CHP VE Ä°YÄ° PARTÄ° ARASINDA ‘Ä°TTÄ°FAK TRAFÄ°ÄžÄ°’ YAÅžANDI

Öte yandan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile AkÅŸener’in buluÅŸmasÄ± öncesi CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun Ä°YÄ° Parti'yi; Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n ise CHP’yi ziyaret etti.

AkÅŸam saatlerinde Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸtü.

Bu görüÅŸme sonrasÄ±nda ise CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun, Ä°YÄ° Parti'yi ziyaret ederek Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Müsavat DerviÅŸoÄŸlu ve Koray AydÄ±n ile Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±'dan oluÅŸan heyetle yarÄ±m saat süren görüÅŸme yaptÄ±.

SalÄ±cÄ± ve Torun açÄ±klama yapmadan Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nden ayrÄ±lÄ±rken, Ä°YÄ° Parti'nin CHP'den gelen teklifi deÄŸerlendirdiÄŸi öÄŸrenildi.

CHP-Ä°YÄ° PARTÄ° GÖRÜÅžMELERÄ°NDE 3 Ä°LDE ANLAÅžMAZLIK

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki devam eden ittifak görüÅŸmelerinde Ankara, Antalya ve BalÄ±kesir büyükÅŸehir belediyelerinde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±na yönelik iki parti tarafÄ±ndan alternatif önerilerin gündeme getirildiÄŸi belirtiliyor. Bu kapsamda Mansur YavaÅŸ’a Ä°YÄ° Parti’den Ankara adayÄ± olma teklifinin kabul görmediÄŸi belirtilirken, tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmamasÄ± durumunda iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinin sonlanabileceÄŸi ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre iki parti arasÄ±ndaki görüÅŸme trafiÄŸinin sürdüÄŸü, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n’Ä±n her gün bir araya geldiÄŸi belirtildi. Ä°ki partinin ittifak konusunda anlaÅŸmaya varmasÄ± durumunda konunun PM’ye getirilmesinin beklendiÄŸi ifade edildi. PM toplantÄ±sÄ±nÄ±n ise görüÅŸmelerin devam etmesi nedeniyle 24 AralÄ±k’a ertelendiÄŸi dile getirildi.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin kapsamÄ±nÄ±n ÅŸimdilik yalnÄ±zca büyükÅŸehirlerle sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu ifade ediliyor. Ä°ki partinin iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ± hedeflenen büyükÅŸehir sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 10 olduÄŸu dile getiriliyor. CHP’nin yönetiminde olduÄŸu 6 büyükÅŸehir belediyesine yönelik herhangi bir iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmesinin de masada olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

YAVAÅž Ä°YÄ° PARTÄ°'DEN ADAYLIÄžI KABUL ETMEDÄ°

Mansur YavaÅŸ’Ä±n Ä°YÄ° Parti adayÄ± olarak Ankara’dan aday gösterilmesinin gündeme geldiÄŸi, ancak YavaÅŸ’Ä±n bunu reddederek CHP’den aday olmayÄ± talep ettiÄŸi belirtildi. YavaÅŸ’Ä±n önceki gece CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede kendisinin CHP’den aday olmasÄ± durumunda yaklaÅŸÄ±k 5 puan daha fazla oy aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir anketi gösterdiÄŸi ifade edildi. Buna karÅŸÄ±n YavaÅŸ’Ä±n CHP’den aday gösterilmesi yönündeki teklifin kabul görmediÄŸi kaydedildi.

Mansur YavaÅŸ'tan Ä°YÄ° Parti'ye olumsuz cevap

KILIÇDAROÄžLU, YAVAÅž'A 'Ä°YÄ° PARTÄ°'DEN ADAY OLUN' DEDÄ°

Öte yandan Hürriyet yazarÄ± Hande FÄ±rat, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdaylÄ±ÄŸÄ± için ismi geçen Mansur YavaÅŸ'Ä±n görüÅŸmesine iliÅŸkin kulis bilgisi aktardÄ±. FÄ±rat, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun YavaÅŸ'a “Meral HanÄ±m’Ä±n Ä±srarÄ± sürüyor, Ä°yi Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dediÄŸini yazdÄ±.

FÄ±rat'Ä±n "Millet Ä°ttifakÄ± düÄŸümü çözülür mü?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla (12 AralÄ±k 2018) yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümünde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

Mansur YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti’den aday olmak istemedi.

Ä°YÄ° Parti ve Meral AkÅŸener, “Tamam, YavaÅŸ CHP’nin adayÄ± olsun, biz destekleyelim” dediler.

Mansur YavaÅŸ geçen perÅŸembe günü CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ndan randevu istedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu geçen cumartesi gecesi AkÅŸener ile görüÅŸtü.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, önceki gece YavaÅŸ ile görüÅŸtü ve “Meral HanÄ±m’Ä±n Ä±srarÄ± sürüyor, Ä°YÄ° Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dedi.

Hande FÄ±rat yazÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu sözlerinin Mansur YavaÅŸ’Ä± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti ve "YanÄ±ndaki isimler anketleri hatÄ±rlattÄ±, adaylÄ±ÄŸÄ±n CHP’den olmasÄ± durumunda kazanma ÅŸansÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu belirttiler. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun 'Konuyu tekrar deÄŸerlendirelim' demesi üzerine ayrÄ±ldÄ±lar" dedi.

CHP kaynaklarÄ±, gelinen aÅŸamada iki partinin görüÅŸmesinde yaÅŸanan düÄŸümün çözülmemesi durumunda iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bitebileceÄŸi deÄŸerlendirmesi de yapÄ±yor. CHP kaynaklarÄ± kesin bir takvim vermese de görüÅŸmelerin bu hafta içerisinde bitmesinin beklendiÄŸi dile getiriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°niÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olur, sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 20:26

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