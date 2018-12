Kozmonotlar Soyuz MS-09'da oluÅŸan delikten Ã¶rnekler topladÄ±

İki kozmonot 7 saat 45 dakika süren uzay yürüyüşünü tamamladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kenetli Soyuz MS-09'da oluşan delikten örnek topladı.

Uçuş mühendisleri Oleg Kononenko ve Sergey Prokopyev 7 saat 45 dakika süren bir uzay yürüyüşünü tamamladı.

Kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetli duran Rus Soyuz MS-09 uzay aracında meydana gelen deliği inceledi. Kononenko ve Prokopyev, aracın dış gövdesini inceledi, görüntüler çekti ve bölgeyi bir termal battaniye ile kapattı. Ayrıca, modülden dönmeden önce örnekler de topladılar.

Uzay aracının basıncının düşmesine neden olan deliğin neden oluştuğu henüz bilinmiyor.

Uzay yürüyüşü, Soyuz'un tasarımının uzaydayken onarılmaya müsait olmayışı ve uzay aracının dışında kozmonotların tutunabilecekleri parmaklıklar olmaması nedeniyle diğer uzay yürüyüşlerine kıyasla oldukça zorlu geçtiği belirtiliyor.

Prokopyev, NASA astronotu Serena Auñón-Chancellor ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Alexander Gerst, 19 Aralık'ta altı buçuk aylık bir görevlerini tamamlayıp Soyuz MS-09'la Dünya'ya dönecek. (HABER MERKEZİ)

Cosmonauts Oleg Kononenko and Sergey Prokopyev cutting into the insulation on the Soyuz orbital module to examine the area of a pressure leak detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/axLt0EXuVC