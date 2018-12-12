Kozmonotlar Soyuz MS-09'da oluÅŸan delikten Ã¶rnekler topladÄ±

Ä°ki kozmonot 7 saat 45 dakika sÃ¼ren uzay yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda kenetli Soyuz MS-09'da oluÅŸan delikten Ã¶rnek topladÄ±.

UçuÅŸ mühendisleri Oleg Kononenko ve Sergey Prokopyev 7 saat 45 dakika süren bir uzay yürüyüÅŸünü tamamladÄ±.

Kozmonotlar UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kenetli duran Rus Soyuz MS-09 uzay aracÄ±nda meydana gelen deliÄŸi inceledi. Kononenko ve Prokopyev, aracÄ±n dÄ±ÅŸ gövdesini inceledi, görüntüler çekti ve bölgeyi bir termal battaniye ile kapattÄ±. AyrÄ±ca, modülden dönmeden önce örnekler de topladÄ±lar.

Uzay aracÄ±nÄ±n basÄ±ncÄ±nÄ±n düÅŸmesine neden olan deliÄŸin neden oluÅŸtuÄŸu henüz bilinmiyor.

Uzay yürüyüÅŸü, Soyuz'un tasarÄ±mÄ±nÄ±n uzaydayken onarÄ±lmaya müsait olmayÄ±ÅŸÄ± ve uzay aracÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kozmonotlarÄ±n tutunabilecekleri parmaklÄ±klar olmamasÄ± nedeniyle diÄŸer uzay yürüyüÅŸlerine kÄ±yasla oldukça zorlu geçtiÄŸi belirtiliyor.

Prokopyev, NASA astronotu Serena Auñón-Chancellor ve ESA (Avrupa Uzay AjansÄ±) astronotu Alexander Gerst, 19 AralÄ±k'ta altÄ± buçuk aylÄ±k bir görevlerini tamamlayÄ±p Soyuz MS-09'la Dünya'ya dönecek. (HABER MERKEZÄ°)

Cosmonauts Oleg Kononenko and Sergey Prokopyev cutting into the insulation on the Soyuz orbital module to examine the area of a pressure leak detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/axLt0EXuVC — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 AralÄ±k 2018

Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1 — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 AralÄ±k 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 08:36

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