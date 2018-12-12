PTT'deki Hazine hisseleri VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±ldÄ±
FotoÄŸraf: Melis SeÃ§kin/PTT BasÄ±n BÃ¼lteni

PTT'deki Hazine hisseleri VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±ldÄ±

    • 12 AralÄ±k 2018 08:03

    PTT sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±ldÄ±.

    Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± (PTT) Anonim Åžirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±ldÄ±.

    Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±'na göre, PTT Anonim Åžirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamÄ±nÄ±n 4 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar ile DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±lmasÄ± kararÄ± verildi.

    Söz konusu karar 19 AÄŸustos 2016 tarihli ve 6741 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereÄŸince alÄ±ndÄ±. (AA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 09:19
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