Facebook'un ana kampÃ¼sÃ¼nde bomba ihbarÄ± nedeniyle bir bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

Facebook'un ABD'nin California eyaletindeki ana kampÃ¼sÃ¼ Menlo Park'taki en az bir binasÄ± bomba ihbarÄ± sonucu boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Facebook'un ABD'nin California eyaletinde bulunan ana kampüsündeki en az bir bina, bomba tehdidi nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Menlo Park Polis Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Facebook'un Menlo Park kampüsüne yönelik isimsiz bomba ihbarÄ± alÄ±nmasÄ± üzerine, yerel saatle 16.30'da harekete geçildiÄŸi bildirildi.

BBC Türkçe'nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Menlo Park Polis Merkezi, kampüsteki bir binanÄ±n tahliye edildiÄŸini ve bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yürüttüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Polis Merkezi Sözcüsü Nicole Acker, ÅŸirketin genel merkezi olmayan 3 katlÄ± bir binanÄ±n tahliye edildiÄŸini duyurdu. Nicole Acker, binada ÅŸimdilik herhangi ÅŸüpheli bir pakedin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ancak Reuters'a e-posta yoluyla açÄ±klama yapan bir ÅŸirket sözcüsü, birden fazla binanÄ±n tahliye edildiÄŸini söyledi.

Bomba imha ekiplerinin eÄŸitimli köpeklerle olay yerinde incelemeler yürütmeye devam ettikleri belirtiliyor.

Hem polis, hem de ÅŸirketin sözcüsü herkesin güvende olduÄŸunu belirtti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 07:54

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