Polisin durmayan araca aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 17 yaÅŸÄ±nda genÃ§ Ã¶ldÃ¼

AtaÅŸehir'de kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edilen araca polisin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 17 yaÅŸÄ±ndaki Cihan Seyhan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul AtaÅŸehir'de polisin 'dur' ihtarÄ±na uymadÄ±klarÄ± gerekçesiyle bir araca açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 17 yaÅŸÄ±ndaki Cihan Seyhan hayatÄ±nÄ± kaybetti. AynÄ± araçta bulunan Seyhan'Ä±n akrabasÄ± A.S gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis aracÄ± kullanan G.S.'yi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Olay Mustafa Kemal Mahallesi 3007 cadde üzerinde saat 16:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri 34 BAF 278 plakalÄ± otomobilden ÅŸüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin dur ihtarÄ±na uymayan otomobil olay yerinden kaçtÄ±. Park halindeki otomobillere de çarpan otomobile ekipler ateÅŸ açtÄ±.

AÇILAN ATEÅž SONUCU YARALANAN GENÇ YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Otomobil kÄ±sa sürede durdurulurken, araçta bulunan 17 yaÅŸÄ±ndaki Cihan Seyhan açÄ±lan ateÅŸ sonucu yaralandÄ±. Ümraniye'de bulunan özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Seyhan yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. AynÄ± araçta bulunan Cihan Seyhan'Ä±n akrabasÄ± A.S gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. A.S.'nin 8 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan sabÄ±kasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu öÄŸrenilirken, otomobili kullanan G.S. yaya olarak olay yerinden kaçtÄ±. Polis G.S'nin de yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Araçta yapÄ±lan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu.

AKRABALAR Ä°LE POLÄ°SLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

OlayÄ±n ardÄ±ndan Cihan Seyhan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ümraniye'deki özel hastaneye akÄ±n eden akrabalarÄ± ile polis arasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. Çok sayÄ±da çevik kuvvet polisinin sevk edildiÄŸi hastanedeki olaylar engellendi. Cihan Seyhan'Ä±n cesedi otopsi iÅŸlemleri için Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (DHA)

Polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸte 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Gaziâ€™de polis arabayÄ± taradÄ± 2 genÃ§ Ã¶ldÃ¼ 2 genÃ§ yaralandÄ±

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