Isparta'da Ã¶ÄŸrenciler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Isparta Ã–ÄŸrenci Yurdu ve Murad Hudavendigar Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda kalan genÃ§ler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti.

YaklaÅŸÄ±k 4 bin 500 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± Isparta ÖÄŸrenci Yurdu ve Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdu'ndaki koÅŸullar, gençleri isyan ettirdi.

Ä°nternet ve buzdolabÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yurtlarda, banyodan akan sularÄ±n koridorlarÄ± bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm asansörlerin bozuk olduÄŸunu söyleyen öÄŸrenciler eylem yaptÄ±lar.

AkÅŸam saatlerinde Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdu'nda baÅŸlayan eylem, Isparta ÖÄŸrenci Yurdu'na da yayÄ±ldÄ±.

BarÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi taleplerini dile getiren öÄŸrenciler, odalarÄ±nÄ±n pencerelerinden yönetime seslendi. BazÄ± öÄŸrenciler ise eyleme odalarÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatÄ±p açarak destek verdi.

Isparta ÖÄŸrenci Yurdu ve Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdu'nda kalan gençler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti:

Ä°nternet ve buzdolabÄ± yok,

Banyodan akan su, koridorlarÄ± bastÄ±,

Tüm asansörler bozuk…https://t.co/vVPavTzXu1 pic.twitter.com/MBacbjDYVz — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 11 AralÄ±k 2018

Yurt idaresinin eyleme katÄ±lan öÄŸrencilerin kimliklerini aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Isparta/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 01:40

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