Isparta'da Ã¶ÄŸrenciler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti

FotoÄŸraflar: Evrensel

Isparta'da Ã¶ÄŸrenciler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti

    • 12 AralÄ±k 2018 00:52

    Isparta Ã–ÄŸrenci Yurdu ve Murad Hudavendigar Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda kalan genÃ§ler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti.

    YaklaÅŸÄ±k 4 bin 500 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± Isparta ÖÄŸrenci Yurdu ve Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdu'ndaki koÅŸullar, gençleri isyan ettirdi.

    Ä°nternet ve buzdolabÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yurtlarda, banyodan akan sularÄ±n koridorlarÄ± bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm asansörlerin bozuk olduÄŸunu söyleyen öÄŸrenciler eylem yaptÄ±lar.

    AkÅŸam saatlerinde Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdu'nda baÅŸlayan eylem, Isparta ÖÄŸrenci Yurdu'na da yayÄ±ldÄ±.

    BarÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi taleplerini dile getiren öÄŸrenciler, odalarÄ±nÄ±n pencerelerinden yönetime seslendi. BazÄ± öÄŸrenciler ise eyleme odalarÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatÄ±p açarak destek verdi.

    Yurt idaresinin eyleme katÄ±lan öÄŸrencilerin kimliklerini aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Isparta/EVRENSEL)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 01:40
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