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FotoÄŸraf: DurmuÅŸ Genç/AA
MuÄŸla'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerine kar yaÄŸdÄ±
12 AralÄ±k 2018 00:28
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla'nÄ±n GÃ¶ktepe ve YÄ±lanlÄ± mevkisine kar yaÄŸdÄ±.
MuÄŸla'nÄ±n Göktepe ve YÄ±lanlÄ± mevkisine kar yaÄŸdÄ±. YÄ±lanlÄ± mevkisinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla yüksek kesimlerde etraf beyaza büründü.
Kent merkezinde yaÅŸayanlar bölgeye giderek, kar üstünde mangal yapÄ±p MuÄŸla ZeybeÄŸi ve kar topu oynadÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar ise kar üzerinde MuÄŸla ZeybeÄŸi oynadÄ±.
Özlüce, Gazeller, YörükoÄŸlu, Åženyayla, Dokuzçam, YemiÅŸendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve FadÄ±l mahallelerinin yollarÄ± karla kaplandÄ±.
Belediye ekipleri, bölgede yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. (MuÄŸla/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 00:55
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