MuÄŸla'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerine kar yaÄŸdÄ±

FotoÄŸraf: DurmuÅŸ Genç/AA

MuÄŸla'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerine kar yaÄŸdÄ±

    • 12 AralÄ±k 2018 00:28

    Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla'nÄ±n GÃ¶ktepe ve YÄ±lanlÄ± mevkisine kar yaÄŸdÄ±.

    MuÄŸla'nÄ±n Göktepe ve YÄ±lanlÄ± mevkisine kar yaÄŸdÄ±.  YÄ±lanlÄ± mevkisinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla yüksek kesimlerde etraf beyaza büründü.

    Kent merkezinde yaÅŸayanlar bölgeye giderek, kar üstünde mangal yapÄ±p MuÄŸla ZeybeÄŸi ve kar topu oynadÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar ise kar üzerinde MuÄŸla ZeybeÄŸi oynadÄ±.

    Özlüce, Gazeller, YörükoÄŸlu, Åženyayla, Dokuzçam, YemiÅŸendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve FadÄ±l mahallelerinin yollarÄ± karla kaplandÄ±.

    Belediye ekipleri, bölgede yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. (MuÄŸla/AA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 00:55
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