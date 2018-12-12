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Görsel: AKP logosu
1,5 saat sÃ¼ren AKP MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi
12 AralÄ±k 2018 00:01
Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen AKP MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Parti genel merkezinde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan toplantÄ± 1,5 saat sürdü.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 00:07
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