1,5 saat sÃ¼ren AKP MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi

Görsel: AKP logosu

1,5 saat sÃ¼ren AKP MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi

    • 12 AralÄ±k 2018 00:01

    Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen AKP MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi.

    CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ± sona erdi.

    Parti genel merkezinde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan toplantÄ± 1,5 saat sürdü.

    ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (Ankara/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 00:07
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