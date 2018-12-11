Strazburg'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±: En az 3 Ã¶lÃ¼, 12 yaralÄ±

Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde Noel pazarÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgede silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi, olayda 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kentin önemli meydanlarÄ±ndan Place Kleber'de kurulan Noel pazarÄ±na yakÄ±n bir bölgede silah seslerinin duyulduÄŸu belirtildi. Bas-Rhin ValiliÄŸi, olayda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ancak daha sonra Fransa polisi ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 3, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 12 olduÄŸunu duyurdu.

Valilik, kimliÄŸi belirlenen saldÄ±rganÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her yerde arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 'Terör saldÄ±rÄ±sÄ±' ihtimali üzerinde durulduÄŸu bildirildi. Paris SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberlerde, 29 yaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rganÄ±n "FiÅŸ S" olarak bilinen, takip edilen kiÅŸiler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, kaçmadan önce askerler tarafÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, polisin dün sabah evine baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rganÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Öte yandan bölge kordon altÄ±na alÄ±nÄ±rken, tramvay seferleri durduruldu. Ä°çiÅŸleri, halkÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamasÄ± konusunda uyardÄ±. Yerel yönetim ise halka polis merkezi yakÄ±nÄ±ndaki bölgeden uzak durulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un olay nedeniyle Elysee SarayÄ±'ndaki toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±da kestiÄŸi kaydedildi. Bu arada, Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosunun güvenlik sebebiyle sÄ±kÄ± korumaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 08:03

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