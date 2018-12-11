11 Aralık 2018 22:51
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 10:49

Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Ayrıca saldırgan Cherif Chakett'in polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

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Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı

Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

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    Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi, olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Saldırgan Cherif Chakett'in yaşadığı mahalleye polis operasyonu düzenledi. Chakett'in polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan saldırıyı IŞİD üstlendi.

    Kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede yaşanan silahlı saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine çıkartıldığını açıkladı. Castaner, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında sınırların ve tüm Noel pazarlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını aktardı. 

    Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

    SAVCIDAN AÇIKLAMA: TERÖR YENİDEN ÜLKEMİZİ VURDU

    Paris Savcısı Remy Heitz, Strazburg'da dün akşam yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Heitz, söz konusu saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında “Terör yeniden ülkemizi vurdu” diyerek, tehdidin devam ettiğini söyledi.

    Savcı Heitz, saldırganın 29 yaşındaki Cherif Chakett olduğunu ve daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını belirtti.

    Saldırganın hapiste radikalleştiğini ifade eden Heitz, şüphelinin ‘Fiş S’ olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğunu ve aynı zamanda Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) de takibinde olduğunu söyledi.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

    HAYATINI KAYBEDENLER

    Saldırıda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise hastanede öldü.

    Hayatını kaybedenler içerisinde kimliği belirlenen ilk kişi 45 yaşındaki Taylandlı bir erkek turist oldu. Anupong Suebsamarn adlı Taylandlının 35 yaşındaki eşi de saldırıda yaralandı.

    61 yaşındaki Fransız eski banka çalışanı olay yerinde ölen diğer isimdi.

    45 yaşındaki Afganistanlı Kamal Nagchband, 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Antonio Megalizzi ve 36 yaşındaki Polonyalı Barto Pedro Orent-Niedzielski de hayatını kaybeden diğer isimler oldu.

    'ACİL SALDIRI UYARISI' NEDİR?

    İlk kez 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesi 2 yıl önce Elysee Sarayı tarafından kabul edilmişti. Acil saldırı uyarısı, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor. Acil saldırı uyarısı ülke genelinde geçerli oluyor. Bu seviyeye geçildiğinde otoyollar ve metrolar kapatılabilecek, eğitime ara verilebilecek.

    NELER YAŞANDI?

    Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın olan bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığı ifade edilmişti. Fransız basınında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğu, kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtilmişti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi. Macron, “Tüm ülke, Strasbourg’la, kurbanlarla ve aileleriyle dayanışma içerisinde” dedi. 

    Strasbourg’daki saldırı, Fransa’da bu yıl düzenlenen “üçüncü terör saldırısı” olarak kayıtlara geçti. Fransa’da 2015 ile 2016 yılları arasındaki saldırılar sırasında 230’dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti. (DIŞ HABERLER)

    Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

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