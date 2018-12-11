Strazburg kent merkezinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±

Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele eylem planÄ± seviyesi 'acil saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±'na yÃ¼kseltildi.

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi, olayda 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kentin önemli meydanlarÄ±ndan Place Kleber'de kurulan Noel pazarÄ±na yakÄ±n bir bölgede yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransa Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner, terörle mücadele eylem planÄ±nÄ±n "acil saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±" seviyesine çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Castaner, Strazburg'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n ve tüm Noel pazarlarÄ±ndaki kontrollerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, 350 polis ve jandarmanÄ±n saldÄ±rganÄ± bulmak için arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüttüÄŸünü aktardÄ±.

FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra/AA

'TERÖR SALDIRISI OLDUÄžU TEYÄ°T EDÄ°LEMEDÄ°'

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± nezdinde Devlet Sekreteri Laurent Nunez, RTL radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, henüz saldÄ±rÄ±nÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu teyit edemediklerini belirtti.

Bas-Rhin ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 9'u aÄŸÄ±r 14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Strazburg Belediyesi daha önce saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

'ACÄ°L SALDIRI UYARISI' NEDÄ°R?

Ä°lk kez 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planÄ±nÄ±n "acil saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±" seviyesi 2 yÄ±l önce Elysee SarayÄ± tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti. Acil saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±, saldÄ±rÄ± tehdidinde ya da saldÄ±rÄ±dan hemen sonra devreye girebiliyor. Acil saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ± ülke genelinde geçerli oluyor. Bu seviyeye geçildiÄŸinde otoyollar ve metrolar kapatÄ±labilecek, eÄŸitime ara verilebilecek.

NELER YAÅžANDI?

Strazburg'un en önemli meydanlarÄ±ndan Place Kleber'de kurulan Noel pazarÄ±na yakÄ±n olan bölgede dün akÅŸam silah sesleri duyulmuÅŸtu. KimliÄŸi belirlenen saldÄ±rganÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti. FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, 29 yaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rganÄ±n "FiÅŸ S" olarak adlandÄ±rÄ±lan takip edilen kiÅŸiler arasÄ±nda bulunduÄŸu, kaçmadan önce askerlerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. AyrÄ±ca polisin dün sabah saldÄ±rganÄ±n evine baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ancak ÅŸahsÄ± evde bulamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron da Twitter üzerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler için baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Macron, “Tüm ülke, Strasbourg’la, kurbanlarla ve aileleriyle dayanÄ±ÅŸma içerisinde” dedi.

Strasbourg’daki saldÄ±rÄ±, Fransa’da bu yÄ±l düzenlenen “üçüncü terör saldÄ±rÄ±sÄ±” olarak kayÄ±tlara geçti. Fransa’da 2015 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki saldÄ±rÄ±lar sÄ±rasÄ±nda 230’dan fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±larÄ±n çoÄŸunu IÅžÄ°D üstlenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:38

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