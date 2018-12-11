Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi 51. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, kuruluÅŸunun 51. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), kuruluÅŸunun 51. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla Gazze'de kitlesel katÄ±lÄ±mlÄ± bir yürüyüÅŸ düzenledi.

Gazze caddelerinden baÅŸlayan yürüyüÅŸ, kentin batÄ±sÄ±ndaki Åžati Mülteci KampÄ±'nda sona erdi. YürüyüÅŸe katÄ±lanlar, FHKC flamalarÄ± taÅŸÄ±yarak, direniÅŸ sloganlarÄ± attÄ±.

FHKC Merkez Komitesi üyesi Muhammed el-Gul, yürüyüÅŸ kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “(Filistinli gruplar arasÄ±ndaki) Bölünmenin sona ermesi, halkÄ±mÄ±zÄ±n tüm güçleri tarafÄ±ndan imzalanan Filistin ulusal anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve uygulama mekanizmalarÄ± kurulmasÄ± gerekiyor” dedi.

BaÅŸta Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) olmak üzere ulusal kurumlarÄ±n rol ve statüsünü yeniden etkin hale getirmek için inisiyatifi ele alma yönünde ciddi çabalar harcanmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Gul, bunun siyasi güçlerin ve halkÄ±n birliÄŸi noktasÄ±nda önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

FHKC yöneticilerinden Mahir Mezher de “FHKC'nin kuruluÅŸunun 51. yÄ±l dönümünde Ä°srail'e Filistin kurtulana kadar ÅŸehitlerin yolunda olduÄŸumuzu haykÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Mezher, “Ä°srail ile iliÅŸkilerini normalleÅŸtirenlere, 'Filistin halkÄ±nÄ± yarÄ± yolda bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Gazze ablukasÄ±nÄ± kÄ±rmak için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z' mesajÄ± gönderiyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

1967'de kurulan FHKC, Filistin topraklarÄ±nÄ±n bölünmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Arap ve Yahudi halklarÄ±nÄ±n bir arada yaÅŸayabileceÄŸi tek bir Filistin devletinin kurulmasÄ±, FHKC'nin en önemli hedefleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. (AA)

FotoÄŸraf: AA

FotoÄŸraf: AA

FotoÄŸraf: AA

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