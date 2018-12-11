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FotoÄŸraf: DHA
BartÄ±n'da toprak kaydÄ±, bir evin istinat duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±
11 AralÄ±k 2018 22:42
Amasraâ€™da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle heyelan meydana geldi.
BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesine baÄŸlÄ± Åžükürler köyünde, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle heyelan meydana gelirken, istinat duvarÄ± yÄ±kÄ±lan bir ise ev boÅŸaltÄ±ldÄ±.
Amasra Åžükürler köyünde 4 kiÅŸilik ailesiyle birlikte yaÅŸayan Zekeriya SarÄ±'ya ait fÄ±ndÄ±k bahçesinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± heyelan meydana geldi. Heyelan sÄ±rasÄ±nda bahçedeki istinat duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±, evde çatlaklar oluÅŸtu.
Köye gelen jandarma ekipleri ve Amasra KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, aileyi evden çÄ±karttÄ±. Evin büyük bölümünde çatlaklar oluÅŸurken ev oturulamaz hale geldi. Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü ekipleri evde hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. (Amasra/DHA)
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