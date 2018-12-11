DoÄŸu Karadeniz'de dolgu alanlarda bÃ¼yÃ¼k risk

DoÄŸu Karadeniz'de deniz dolgusu Ã¼zerine kurulan yerleÅŸim yerlerinde deniz erozyonuna uÄŸrayan binalar olasÄ± depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±yor.

Gürcistan'da, geçen yÄ±l meydana gelen 5.1 büyüklüÄŸündeki depremin DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattÄ±nÄ± tetiklediÄŸi ve yarÄ±lmayÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlendi. 4'üncü deprem kuÅŸaÄŸÄ±ndaki bölge, 3'üncü deprem riski bölgesine çekildi. DoÄŸu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine kurulan yerleÅŸim yerlerinde deniz erozyonuna uÄŸrayan binalar olasÄ± depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±yor.

FotoÄŸraf: DHA

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman BektaÅŸ, “Bölgemizde deprem riski bir üst dereceye çÄ±ktÄ±. YayÄ±nlanan yeni deprem risk haritasÄ±na göre bölgemizdeki sahil ÅŸeridinde bulunan yapÄ±lar olasÄ± deprem durumunda risk arz ediyor” dedi. Rize Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat YazÄ±cÄ± da dolgudaki riskli yapÄ±lara dikkat çekti, acilen önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Karadeniz sahil kesiminin deprem riskinin iç kesimlere oranla daha yüksek olduÄŸunu belirten uzmanlar deniz erozyonuna uÄŸrayan binalarÄ±n olasÄ± depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Trabzon’da deprem riskinin iki kat, Rize’de ise üç kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, dolgu alanlarÄ±nda deprem riskinin 5 kat daha fazla olduÄŸuna dikkat çekti.

FotoÄŸraf: DHA

PROF. DR. BEKTAÅž: DEPREM RÄ°SKÄ° BÄ°LÄ°NENDEN DAHA FAZLA

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman BektaÅŸ, ÅŸöyle konuÅŸtu: “GeçmiÅŸte yapÄ±lan deprem tehlikesi haritasÄ±na göre yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan binalar bugünkü haritaya göre deprem tehlikesine açÄ±ktÄ±r. Özellikle söz konusu binalar dolgu alanlarÄ± üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸsa tehlike daha da artmaktadÄ±r. KÄ±yÄ± kentlerinde yani dolgu alanlarÄ± üzerine kurulmuÅŸ ÅŸehirlerde deprem büyümesi söz konusu. Bilinenden daha fazla deprem riski taÅŸÄ±r. Eskiden Trabzon ve çevresindeki 100 tonluk bir binaya 10 tonluk bir deprem yükü ön görülüyordu. Bugün yeni yapÄ±lan haritaya göre bu deprem kuvvetinin 20 ton olduÄŸu görülüyor. Rize için ise 100 tonluk bir binaya 30 tonluk bir deprem yükü iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Dolgu alanlarÄ±nda bu risk 5 katÄ±na kadar çÄ±kabiliyor. Yani coÄŸrafik duruma göre de deprem riski artÄ±yor. Mikro bölgelendirme dediÄŸimiz bölgelendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±larak gerçek deprem potansiyelinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor.”

FotoÄŸraf: DHA

YAZICI: DOLGU ALANLAR Ä°ÇÄ°N ÖNLEM ALINMALI

Rize Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat YazÄ±cÄ± da dolgu alanlarÄ±ndaki yapÄ±laÅŸmalarÄ±n durumunu ÅŸöyle anlattÄ±: “Muhtelif tarihlerde yapÄ±lmÄ±ÅŸ dolgu alanÄ± üzerinde bir sürü yapÄ±mÄ±z var. 1970’lerde dolu planÄ± ile beraber Rize'de dolgu alanÄ± rezervi ile arsalar oluÅŸturuldu. Bu arsalar üzerinde mühendislik tedbiri alÄ±nmadan bir sürü izolasyonu yapÄ±lmamÄ±ÅŸ yapÄ±lar yapÄ±ldÄ±. Hatta o tarihte bu yapÄ±lar 3 katlÄ± idi sonradan 9 kata çÄ±kan yapÄ±lar oluÅŸturuldu. Bu yapÄ±lar tuzlu su etkisinden dolayÄ± temelde bir izolasyon tedbiri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için binalardaki demiri eritiyor. Bu binalarÄ±n içerisinde bÄ±rakÄ±n depremi kendi baÅŸÄ±na bile risk taÅŸÄ±yanlar var.” (Trabzon/DHA)

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