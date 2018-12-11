Krize Karşı Platform, imza kampanyası başlattı

“Krizin bedelini, krizi yaratan yüzde 1 ödeyecek” diyen Krize Karşı Platform İstanbul’da 16 noktada açacağı stantlarla imza toplayacak.

Çok sayıda emek meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü tarafından kurulan Krize Karşı Platform “Krize karşı emeğin haklarını savunmak için omuz omuza” başlıklı imza kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde İstanbul’da Beşiktaş, Kadıköy, Avcılar, Maltepe, Tuzla, Esenyurt başta olmak üzere 16 noktadaki stantlarda imza toplanıyor.

Fotoğraf: Twitter @odemeyecegiz hesabından alınmıştır.

“Krizin bedelini, emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99 değil, krizi yaratan yüzde 1 ödeyecek. Bankaların ve büyük patronların değil, bu ülkenin çoğunluğunun krizden korunması için omuz omuza verdik” diyen platformun temel talepleri şöyle:Ücretlere en az gerçek enflasyon oranında zam yapılsın.Elektrik, su, doğalgaz başta olmak üzere temel tüketim ürünleri ve hizmetlerine yapılan zamlar geri alınsın. (HABER MERKEZİ)

Krize Karşı Platform: Asgari ücret net 2800 olmalı

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Aralık 2018 21:53

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