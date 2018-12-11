Porto'ya 3-2 maÄŸlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±

Porto'ya 3-2 maÄŸlup olan Galatasaray, grup maÃ§larÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±.

UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçÄ±nda Portekiz temsilcisi Porto'ya sahasÄ±nda 3-2 yenilen Galatasaray, grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±.

Åžampiyonlar Ligi'nde üst tura çÄ±kma ÅŸansÄ±nÄ± daha önce kaybeden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, taraftarÄ± önündeki müsabakayÄ± kaybetmesine raÄŸmen grubun diÄŸer maçÄ±nda Alman ekibi Schalke 04'ün Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yÄ± 1-0 yenmesiyle, UEFA Avrupa Ligi bileti aldÄ±. Almanya'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada 90. dakikada Schöpf'ün attÄ±ÄŸÄ± golle karÅŸÄ±laÅŸmadan 1-0'lÄ±k galibiyet ile ayrÄ±lan Schalke 04, resmi Twitter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile "NOT: Bir ÅŸey deÄŸil Galatasaray" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada Porto'nun gollerini Felipe, Marega (penaltÄ±dan) ve Oliveira atarken, Galatasaray'Ä±n golleri ise Sofiane Feghouli (penaltÄ±dan) ile Eren Derdiyok'tan geldi.

Porto ve Schalke 04'ün üst tura çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± D Grubu'nu bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet sonucunda 4 puanla üçüncü sÄ±rada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'Ä±n son 32 turunda dahil olacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 17 AralÄ±k Pazartesi günü çekilecek.

FEGHOULÄ° PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'Ä±n maçta 3-2 geride olduÄŸu sÄ±rada kazanÄ±lan penaltÄ±yÄ± Sofiane Feghouli, gole çeviremedi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 67. dakikasÄ±nda penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanmak için topun baÅŸÄ±na geçen Feghouli'nin vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamÄ±nda savunma tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

Feghouli'nin kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu penaltÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, skoru 3-3 yapma fÄ±rsatÄ±ndan yararlamadÄ±.

EREN DERDÄ°YOK ÖNEMLÄ° POZÄ°SYONLARI SONUÇLADIRAMADI

Galatasaray'Ä±n forvet oyuncusu Eren Derdiyok, bulduÄŸu önemli pozisyonlarÄ± golle sonuçlandÄ±ramadÄ±.

MaçÄ±n 14. dakikasÄ±nda çalÄ±mlarla ceza sahasÄ±na giren Feghouli'nin pasÄ±nda kale sahasÄ±nda uygun durumda topla buluÅŸan Eren Derdiyok, yakÄ±n mesafeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kale yerine auta attÄ±.

MüsabakanÄ±n 59. dakikasÄ±nda da Eren Derdiyok, kale sahasÄ± önünde müsait durumda önünde bulduÄŸu topu kötü bir vuruÅŸla üstten auta gönderdi.

Eren Derdiyok, Porto'nun 17. dakikada bulduÄŸu golde de savunmada hata yaptÄ±. Konuk takÄ±mÄ±n serbest vuruÅŸunda Eren Derdiyok'un marke ettiÄŸi Felipe, savunmanÄ±n arkasÄ±na kaçarak kafayla topu filelere yolladÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 65. dakikasÄ±nda gol atmasÄ±na raÄŸmen Eren Derdiyok'a Ä±slÄ±klarla tepki gösterdi.

12 RESMÄ° MAÇTA YALNIZCA 2 GALÄ°BÄ°YET

Galatasaray, son 12 resmi maçÄ±nÄ±n sadece 2'sinde galip gelebildi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, bu karÅŸÄ±laÅŸmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçÄ±nÄ± kazanan Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalÄ±p, Evkur Yeni Malatyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ'a yenildi.

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, deplasmanda maÄŸlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya ise sahasÄ±nda kaybetti.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda ise Keçiörengücü ile yaptÄ±ÄŸÄ± maçÄ± kazandÄ±.

ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE 4 MAÇ SONRA GOL ATTI

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 4 maç aradan sonra gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Grubundaki ilk maçta sahasÄ±nda Lokomotiv Moskova'yÄ± 3-0 yenen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, sonraki 4 karÅŸÄ±laÅŸmada gol bulamamÄ±ÅŸtÄ±.

Galatasaray bu maçlarda sahasÄ±nda Schalke 04 ile golsüz berabere kalÄ±rken, deplasmanda Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lÄ±k skorlarla yenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 23:35

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