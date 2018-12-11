Brezilya BM KÃ¼resel GÃ¶Ã§ SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nden Ã§ekilecek

Brezilya, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™e Ã¼ye Ã¼lkelerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KÃ¼resel GÃ¶Ã§ SÃ¶zleÅŸmesi'nden Ã§ekileceÄŸini duyurdu.

Brezilya’nÄ±n yakÄ±nda göreve baÅŸlayacak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ernesto Araujo, Küresel Göç SözleÅŸmesi’nden çekileceklerini açÄ±kladÄ±.

Araujo, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “göçün, küresel bir mesele gibi deÄŸil her ülkenin kendi gerçeÄŸi ve egemenliÄŸine göre deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸinden” Brezilya’da yeni hükümetin, Küresel Göç SözleÅŸmesi’nden çekileceÄŸini duyurdu.

Araujo, ocakta aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Jair Bolsonaro yönetiminde dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütecek.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’e (BM) üye ülkelerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Küresel Göç SözleÅŸmesi hafta baÅŸÄ±nda Fas’ta imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. (Sao Paulo/AA)

www.evrensel.net