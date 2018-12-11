AB ve İran, dolar kullanmadan ticaret yapmaya başlayacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İran ile ticaretin önünü açacak ödeme modelinin yürürlüğe gireceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile ticaretin önünü açacak Özel Hedef Aracı-SPV adlı ödeme modelinin yürürlüğe gireceğini söyledi. Sistem sayesinde AB ve İran ABD doları kullanmadan ticaret yapabilecek.

Euronews’un haberine göre, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkması ve akabinde bu ülkeye getirdiği ekonomik yaptırımlardan sıyrılmak için yeni bir ticaret modeli geliştirdiklerini belirten Mogherini, yeni sistemin 2019 yılı başlarında yürürlüğe girmesine çatıştıklarını ifade etti.

Special Purpose Vehicle (Özel Hedef Aracı-SPV) adlı modelin İran ile devam eden ekonomik ilişkileri eskisi gibi devam ettirme çabasında olacaklarını belirten Mogherini, "Bu yeni sistemin birkaç hafta içerisinde yeni yıla girmeden kurulmasını umuyorum. Bu sayede İran ile meşru bir şekilde ticaret yapabileceğiz." diye konuştu. Brüksel'de AB ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen Mogherini sistemle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, bu mekanizmanın 'büyük avantaj' sağlayacağını dile getirdi.

Donald Trump yönetimindeki ABD, mayıs ayında bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve iran arasında 2015 yılında yapılan nükller anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Tahran yönetimi Avrupalı ülkelerin ticari ve mali konularda önlem almamaları durumunda anlaşmanın feshinin bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Aralık 2018 19:33

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