ErdoÄŸan ile BahÃ§eli yarÄ±n saat 16'da bir araya gelecek

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eliâ€™nin yarÄ±n saat 16.00â€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AKP MKYK, AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AKP Sözcüsü Ömer Çelik açÄ±klamalarda bulundu. Çelik, “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla sayÄ±n Bahçeli arasÄ±nda son derece açÄ±k diyalog kanallarÄ± var. YarÄ±n da saat 16.00'da bir araya gelecekler” ifadelerini kullandÄ±.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantÄ±, saat 15.30'da baÅŸladÄ±. ToplantÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan Ömer Çelik açÄ±klamalarda bulunuyor.

'SAYIN CUMHURBAÅžKANIMIZ GEREKLÄ° UYARILARI YAPTI'

Ömer Çelik, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Rize Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi'nin ailesine taziye dileklerini iletti:

“Emniyet camiamÄ±za, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eÅŸine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânÄ± cennet olsun. OlayÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸi gözaltÄ±nda. O kiÅŸinin sorgulanmasÄ±yla gerçekler ortaya çÄ±kacaktÄ±r. MKYK toplantÄ±sÄ±nda iç ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler deÄŸerlendirildi. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yerel seçimlere dönük deÄŸerlendirme yaptÄ±. TeÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarÄ±larÄ± oldu. Ä°lgili birim baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z notlarÄ±nÄ± aldÄ±lar. ArkasÄ±ndan iç ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. ArkasÄ±ndan sosyal geliÅŸmelerle ilgili sunumlar yapÄ±ldÄ±.”

'KENDÄ° YAYIN KURULUÅžLARININ VANDALÄ°ZMLE KARÅžI KARÅžIYA MI OLMALARINI Ä°STÄ°YORLAR?'

FOX TV Sunucusu Fatih Portakal'Ä±n haber bülteninde kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeleri kendisine sorulan Çelik, “Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayÄ±rmak lazÄ±m. CHP'li BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bahsettiÄŸiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakÄ±lÄ±yor, yÄ±kÄ±lÄ±yor. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n bu ÅŸekilde aslÄ±nda teskin edici rol oynamasÄ± gereken siyasilerin, medya mensuplarÄ±n tam tersine tahrik edici bir yönde olmasÄ± manidar. Acaba kendi yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n vandalizmle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±nÄ± mÄ± istiyorlar. Bu sorumsuzluk karÅŸÄ±sÄ±nda haklÄ± tepkiler var. AKP yakÄ±n bir ÅŸekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaÅŸamaz. Bu ÅŸahÄ±s daha önce 'BaÅŸbakan gitsin onun yerine Genelkurmay BaÅŸkanÄ± gelsin' demiÅŸti. Bu çaÄŸrÄ±larÄ± masum çaÄŸrÄ±lar olarak görmüyoruz kÄ±nÄ±yoruz” ifadesini kullandÄ±.

'TÜRKÄ°YE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R Ä°DDÄ°ASI OLMAYAN GENEL BAÅžKANIN KONUÅžMASI'

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun dün Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda ‘Bu bütçe darbe bütçesidir’ ifadesine iliÅŸkin Ömer Çelik, “SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bütçe konuÅŸmasÄ±, bir ülkenin meselelerine nasÄ±l vakÄ±f olunmaz, ülke meselelerinden nasÄ±l uzak bir yaklaÅŸÄ±mda olunur bunun tipik örneÄŸi. Ne rakamlar, ne argümanlar ne de pozisyonlar açÄ±sÄ±ndan haklÄ± bir yere oturmayan bir konuÅŸma. Bunu Türkiye'yi yönetmek gibi iddiasÄ± ve arayÄ±ÅŸÄ± olmayan bir genel baÅŸkanÄ±n konuÅŸmasÄ± olarak deÄŸerlendiriyorum” dedi.

'DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°YLE Ä°DEOLOJÄ°K AKRABALIKTAN KURTULAMIYORLAR'

“15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini hafifletmek onun yerini meÅŸru hükümetini suçlamak, FetullahçÄ± darbeyi yumuÅŸatmak çabalarÄ± bu” diyen Çelik, “SeçilmiÅŸ mekanizmalara alerjisi olan bir yaklaÅŸÄ±m. Siz demokratik sistemde ikinci parti durumundasÄ±nÄ±z. AnlatÄ±n tezlerinizi vatandaÅŸa. Bunun yerine sürekli olarak sizin siyaseten sandÄ±ÄŸa gömüldüÄŸünüz, sürekli olarak Türkiye'nin geçmiÅŸte bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü kabuslardan yana tavÄ±r almanÄ±z maalesef bu zihni gösteriyor. Darbe giriÅŸimiyle ideolojik akrabalÄ±ktan kurtulamÄ±yorlar. Bir ÅŸeye karar vereceksiniz. Mutlak surette sivil siyasetten yana olacaksÄ±nÄ±z. SeçilmiÅŸ hükümetten yana olacaksÄ±nÄ±z. Bunlara destek vereceksiniz. Zoraki olarak YenikapÄ± ruhuna katÄ±ldÄ±lar, ondan süratle ayrÄ±ldÄ±lar. Ne zaman bir vesayet ortaya çÄ±ksa bunun en büyük hamisi olarak CHP bütün enerjisini buraya akÄ±tmaya devam ediyor” ifadesini kullandÄ±.

'CUMHURBAÅžKANIMIZLA BAHÇELÄ° YARIN SAAT 16.00'DA BÄ°RARAYA GELECEK'

Çelik, “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± sayÄ±n Bahçeli ile görüÅŸmesinde bir takvim belirledi mi? 6 tane açÄ±klanmayan il var. Bu illerde önümüzdeki süreçte MHP ile iÅŸbirliÄŸi söz konusu olur mu? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla sayÄ±n Bahçeli arasÄ±nda son derece açÄ±k diyalog kanallarÄ± var. YarÄ±n da saat 16.00'da bir araya gelecekler” dedi.

'DANIÅžTAY SAVCISININ MÜTALAASI ÜZÜCÜ OLMUÅžTUR'

“Türkiye'nin temel hak ve hürriyetler konusunda geldiÄŸi aÅŸama, verilen mücadele son derece net bir mücadeledir" diyen Ömer Çelik, "Laiklik ilkesi özgürleÅŸtirici ve bir arada yaÅŸama ilkesi olarak deÄŸerlendirilmelidir. Bunun yerine özgürleÅŸtirmek yerine temel hak ve hürriyetlerden geriye gidecek ÅŸekilde, yeni kutuplaÅŸtÄ±rmalar yaratacak ÅŸekilde, laikliÄŸin bir laisizm olarak bir ideolojik tutum olarak ortaya konulmasÄ±ndan bu ülke çok acÄ± çekmiÅŸtir. Bu ideolojik fanatizmin geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, laiklik ilkesinin özgürleÅŸtirici, birada yaÅŸamanÄ±n bir ilkesi olarak telakki ediyorduk. Maalesef DanÄ±ÅŸtay savcÄ±nÄ±n bu tavrÄ± ortaya koymasÄ± açÄ±sÄ±ndan üzücü olmuÅŸtur” ifadesini kullandÄ±.

'KILIÇDAROÄžLU'NUN VAAT OLARAK KOYDUÄžUNU BÄ°Z ZATEN VERÄ°YORUZ'

Kendisine yöneltilen, “CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu dün bütçe konuÅŸmasÄ±nda 31 Mart'tan sonra belediyesinin yönetici asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak söyledi. Ne dersiniz?" ÅŸeklindeki sorusuna Çelik, "Kendisinin ürettiÄŸi kaynaktan bunu söylemiyor. Merkezi bütçeden aktaracak. Belediyelerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya geçerken en büyük sorunun ve direncinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerler CHP'li belediyelerdir. Bizim AK Partili olan belediyelerde ne ÅŸekilde olduÄŸunu araÅŸtÄ±rdÄ±k. Kamu iÅŸçilerin bu imkanlarÄ± sayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun vadettiÄŸinin çok ötesinde. DolayÄ±sÄ±yla onun vaat olarak koyduÄŸu ÅŸeyi biz zaten veriyoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'BU CÄ°NAYET DÜNYANIN EN AÄžIR, EN ALÇAKÇA CÄ°NAYETLERDEN BÄ°RÄ°SÄ°DÄ°R'

Bir gazetecinin, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan iki ÅŸüphelinin iadesiyle ilgili talebi olmuÅŸtu. Bu talep olumsuz karÅŸÄ±landÄ±. Bu açÄ±klamayÄ±, Suudi Arabistan tarafÄ±nÄ±n soruÅŸturmaya yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?” sorusuna Çelik ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Biz iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± için bu cinayetin bütün unsurlarÄ±yla ortaya çÄ±kmasÄ± için tamamen iÅŸbirliÄŸine açÄ±k çaÄŸrÄ±larÄ± yaptÄ±k. Gelinen noktada buraya baÅŸsavcÄ±larÄ±nÄ± gönderdiler. Fakat hiçbir ÅŸekilde iÅŸbirliÄŸi yapmaya gelmemiÅŸlerdir. Türk tarafÄ±ndaki bilgilerin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ve derinliÄŸini ölçmeye gelmiÅŸlerdi. Hiç kimseyi peÅŸinen suçlamÄ±yoruz. Ama hiçbir ÅŸekilde bu olayÄ±n örtülmesine müsaade etmeyeceÄŸiz. Bu tip taktiklere suskun kalmayacaÄŸÄ±z. Bu tarihe kaydedilecek en vahim, en aÄŸÄ±r, en alçakça cinayetlerden bir tanesidir. DünyanÄ±n her tarafÄ±nda sesler yükselmektedir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ±nda gerekli açÄ±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. "Ben bizzat takip edeceÄŸim" demiÅŸti. Bu iÅŸi takip eden örgütlerin kuruluÅŸlarÄ±n bizzat izlemesi gerekir. Bu örtbas edilecek bir eylem deÄŸildir. Åžeffaf, uluslararasÄ± kredibilitesi olan bir soruÅŸturmayla bunlarÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± gerekir. Bizim talebimiz karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olsaydÄ± dünyaya gerçeÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ± için iÅŸbirliÄŸi yapmak istediklerini söylemiÅŸ olacaklardÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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