ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme 1 saat sÃ¼rdÃ¼.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve MHP GeneÅŸl BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin bir araya geldi. Daha önce 16.00'dfa baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade edilen görüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1 saat sürdü. GörüÅŸmede yerel seçimler ve ittifak konusunun görüÅŸülmesi bekleniyordu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±ndaki toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± olarak yapÄ±ldÄ±.

Çelik görüÅŸmenin bilgisini dün düzenlenen AKP MKYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan ile Bahçeli, son görüÅŸmelerini 21 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 17:25

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