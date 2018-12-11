ABDâ€™den biri bakan 3 Kuzey Koreliye yaptÄ±rÄ±m

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3 Ã¼st dÃ¼zey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±.

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, insan haklarÄ± ihlalleri ve sansür gerekçesi ile aralarÄ±nda Devlet Güvenlik BakanÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3 üst düzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Koreli) vatandaÅŸÄ± yetkiliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Hazineden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin’in, “Hazine, rejimin gaddar devlet sponsorlu sansür faaliyetlerini ve insan haklarÄ± ihlal ve suistimallerini uygulayan bakanlÄ±klarÄ±n üst düze Kuzey Koreli yetkililerine yaptÄ±rÄ±m uyguluyor. Bu yaptÄ±rÄ±mlar ABD’nin ifade özgürlüÄŸüne verdiÄŸi desteÄŸi ve yerel sansür ile insan haklarÄ± ihlallerine karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ± Kontrol Ofisinin (OFAC) Kuzey Kore Devlet GüvenliÄŸi BakanÄ± Jong Kyong Thaek, Kore Ä°ÅŸçi Partisi TeÅŸkilat ve Ä°dare DepartmanÄ± Direktörü Choe Ryong Hae, ve partinin Propaganda ve Ajitasyon DepartmanÄ± Direktörü Pak Kwang Ho’nun yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Kore'ye uygulanacak yaptÄ±rÄ±m kararÄ± Resmi Gazete'de

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 19:18

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