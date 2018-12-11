Ãœlkedeki tÃ¼tÃ¼n Ã¼retimi yÃ¼zde 48 geriledi

TÃ¼tÃ¼n Eksperleri DerneÄŸinin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ± TÃ¼tÃ¼n Raporuâ€™na gÃ¶re tÃ¼tÃ¼n Ã¼reticisi ve Ã¼retimi kan kaybediyor.

Bundan 20 yÄ±l önce on binlerce ailenin geçimini saÄŸlayan, ihracat rekortmeni ürünler arasÄ±nda yer alan tütünde kan kaybÄ±, “15 günde 15 yasa” denilerek çÄ±karÄ±lan yasalardan birisi olan 4733 sayÄ±lÄ± Tütün Kanunun çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana artarak sürüyor. Yasa ile destekleme alÄ±mlarÄ±na son verilmiÅŸ, sözleÅŸmeli üretim modeli getirilmiÅŸti. Bu politikalarÄ±n sonucunda tütün üretimi miktarÄ±nda ve üretici sayÄ±sÄ±nda ciddi düÅŸüÅŸler baÅŸ gösterdi.

Tütün Eksperleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Servet Yaprak’Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±nlanan rapora göre 2002 yÄ±lÄ±nda 405 bin olan tütün üreticisi sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla yüzde 86 azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 2002 yÄ±lÄ±nda 159 bin 521 ton iken yüzde 48 azalarak 82 bin 500 ton civarÄ±na geriledi.

Tütün üreticisi kilogramÄ±nÄ± 15.16 TL’ye mal ettiÄŸi tütünü, 16.70 TL’ye sattÄ± ve eline sadece iÅŸçilik yevmiyesi geçti. Hane baÅŸÄ±na üretim 1500 kilogram olurken tütün üreticisinin toplam geliri de asgari geçim seviyesinin altÄ±nda kaldÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l 51 bin 28 ton tütün ihracatÄ±na karÅŸÄ±n 352 bin 6 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, 99 bin 773 ton tütün ithali karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yabancÄ± tütün üreticilerinin cebine 522 bin 7 milyon dolar aktardÄ±.

Tütün ithalatÄ± her yÄ±l düzenli olarak artÄ±yor. 2017 yÄ±lÄ±nda 51 bin 28 ton ihracata karÅŸÄ±lÄ±k 99 bin 773 ton tütün ithal edildi. Yaprak tütün ihracatçÄ±sÄ± firmalar, tütünü sözleÅŸmeli olarak satÄ±n alarak, Ä°zmir’de toplanmÄ±ÅŸ olan tesislerinde iÅŸleyerek yurt dÄ±ÅŸÄ± piyasalara sunuyor. Bu tesislerde 3 bin 500 kiÅŸi istihdam ediliyor. Dünya sigara piyasasÄ±nÄ±n oligopol yapÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da alÄ±cÄ±ya satÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± tütün ihracatÄ± için handikap oluÅŸturuyor.

TÜÄ°K’in 2015 verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri imalatÄ±nÄ±n yüzde 89.3’ü yabancÄ±larÄ±n kontrolüne geçmiÅŸ durumda. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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