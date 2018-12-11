Ä°HD hasta tutuklulara kart gÃ¶nderdi

Ä°HD Ã¼yeleri, insan haklarÄ± haftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla hasta tutuklara kart gÃ¶nderdi. Â

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi, 10-17 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kapsamÄ±nda Marmara'daki cezaevlerinde bulunan hasta tutuklulara kart attÄ±. “Hasta mahpuslar yalnÄ±z deÄŸildir” pankartÄ± açan Ä°HD’liler, Sirkeci Büyük Postanesi önünde kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°HD Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, “Toplumun insan haklarÄ±ndan mahrum edildiÄŸi özellikle de cezaevlerindeki insanlarÄ±n her türlü haklarÄ±nÄ±n gasp edildiÄŸi bu süreçte mahpuslarÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± onlarÄ±n her zaman yanlarÄ±nda olduÄŸumuzu belirtmek istiyoruz. Ä°nsan HaklarÄ± Beyannamesi’ni imzalayan ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti devletine de insan hak ve özgürlükleri konusunda adil ve hakkaniyetli olmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°HD'liler postaneye giderek tutuklulara kart gönderdi. (Ä°stanbul/MA)

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