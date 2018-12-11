MÃ¼ltecileri Ä±ssÄ±z bir adada toplama kararÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Danimarkaâ€™da, mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik sert yasalar protesto edildi.

Mültecileri Ä±ssÄ±z bir adada toplama kararÄ±yla gündeme gelen Danimarka’da, ülkenin baÅŸkenti Kopenhag ve 2’nci büyük kent Arhus’ta, mültecilere ve göçmenlere yönelik sert yasalar protesto edildi.

Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 70’inci yÄ±l dönümünde, HalklararasÄ± YardÄ±mlaÅŸma Kurumu (Mellemfolkeligt Samvirke), UluslararasÄ± Af Örgütü ve ÇocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±nÄ±n da (Save the Children) aralarÄ±nda olduÄŸu 9 kitle örgütü tarafÄ±ndan organize edilen Kopenhag’daki protesto gösterisine, ellerinde meÅŸalelerle binlerce göçmen ve DanimarkalÄ± katÄ±ldÄ±.

‘HERKES Ä°ÇÄ°N Ä°NSAN HAKLARI’

Danimarka’da iÅŸ baÅŸÄ±ndaki hükümetin mülteci ve göçmenleri Ä±ssÄ±z bir adada toplayacak olmasÄ±nÄ±n da etkisiyle gösteriye katÄ±lÄ±mÄ±n yüksek olduÄŸu gözlenirken, göstericiler ülkede son yÄ±llarda hükümetin yabancÄ±lara karÅŸÄ± sergilediÄŸi sert politikalarÄ± “Herkes için insan haklarÄ±”, “IrkçÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r”, “YabancÄ±lara karÅŸÄ± korku yaratmayÄ± bÄ±rakÄ±n”, “IrkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± hemen durdur” ve “FarklÄ± sesler, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ±” yazÄ±lÄ± pankartlarla tepki gösterdi.

Etkinlikte konuÅŸma yapan HalklararasÄ± YardÄ±mlaÅŸma Kurumu Genel Sekreteri Kim Whyte, hükümete seslenerek, insan haklarÄ± konusunda en uçlarda olmak istemediklerini, Danimarka’ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak gelen kiÅŸilere iyi ÅŸartlar sunulmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini söyledi.

Danimarka’nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±mÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Whyte, ülke yönetiminin üzerine düÅŸeni yaparak BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Hükümetin mültecileri Ä±ssÄ±z adada toplayacak olmasÄ±nÄ± da AA muhabirine yorumlayan Kim Whyte, temel olarak hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, kiÅŸilerin adaya toplanmasÄ±yla özgürlüklerinin kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

NE OLMUÅžTU?

Danimarka hükümeti, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlÄ±k Ä±ssÄ±z Lindholm AdasÄ±’nda kurulacak “Geri Gönderme Merkezi”nde toplamak üzere karar almÄ±ÅŸtÄ±. Lindholm AdasÄ±, Danimarka Teknik Üniversitesi tarafÄ±ndan “karantina adasÄ±” olarak kullanÄ±lÄ±yordu. (DIÅž HABERLER)

Danimarkaâ€™da mÃ¼lteci soygunu

www.evrensel.net