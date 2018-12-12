Cerrahpaşa'da yapılmayan tahlilin belgesi: Cihaz yok

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde en basit laboratuvar ve tahlil işlemlerinin yapılamadığı haberimiz hastalar tarafından doğrulandı. Cerrahpaşa’da yaşanan sorunları yerinde gözlemlemek için gittiğimiz hastanede karşılaştığımız 85 yaşındaki Abdurrahman Karakaya, yaptırması gereken kan testleri için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini söyleyerek elindeki belgeyi gösterdi.

Türkiye’nin en köklü ve ilk akla gelen hastanelerinden Cerrahpaşa’da cihaz, strip ve idrar bardağı olmadığı gerekçesiyle en basit testlerden testler yapılamıyor.

‘BU YAPILAN BİR EZİYET’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, iç hastalıkları bölümüne gelen Abdurrahman Karakaya, sabah kan vermiş. Kanların bir kısmı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin laboratuarında kalan Karakaya, burada yapılmayan kan tahlilleri için de eline kan tüpleri ve sevk kağıdı tutuşturularak başka bir hastane olan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine tetkikler için sevk edilmiş. Yaşadıklarına tepki gösteren Karakaya “Bu soğukta oradan oraya git. Bir yerden de olmuyor. İdrar testi dediler o burada yapılmıyor. Nereye gideyim diye soruyorsun ‘sen bilirsin’ diyorlar. Bu sabah 7.30’da evden çıktım. Üşüdüm” diye konuştu. Karakaya, “Eskiden bu hastaneye geliyorduk. Her şey bir yerdeydi. Her tedavimiz oluyordu. Neden bu hastaneler böyle oldu bilmiyorum. Bu kadar eziyet de olmaz” dedi. Karakaya, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilince yeğenini arayıp diğer hastaneye gitmek için yardım istediğini söyledi. Hastaneye gelen yeğeni ise yapılanın hastaya eziyet olduğunu söyleyerek “Cerrahpaşa’nın eskiden eşi benzeri yoktu. Bu hastanenin bugüne kadar çok faydasını gördük. Bu hastane nasıl böyle oldu?” diye sordu.

KAN TESTLERİ İÇİN SEVK

Abdurrahman Karakaya.Fotoğraf: Evrensel

85 yaşındaki Abdurrahman Karakaya’nın başka bir hastaneye sevkinin istenmesinin nedeni de; Ferritin, PSA, TSH, Serbest T4 ve 25- Hidroksi Vit-D (Total) testleri. Karakaya’dan istenen tüm bu testeler aslında kan yoluyla yapılan kan testleri. Yani bu sıradan kan testleri artık Cerrahpaşa gibi bir üniversite hastanesinde yapılamıyor. Ayrıca Cerrahpaşa’da birçok hasta bu testler için Haseki, Çapa, Samatya ve Bakırköy Sadi Konuk gibi hastanelere sevk ediliyor.

Cerrahpaşa’da en basit tahliller bile yapılamıyor

İDRAR TESTİ DE YAPILMIYOR

Hastanede bulunduğum sırada Cerrahpaşa’nın merkez laboratuar bölümünde yetkiliye idrar testi yaptırmak istediğimi söylediğimde "idrar testi yapılamıyor" cevabını aldım. Sebebini sorduğumda ise "Başhekime çıkın" denildi. Bunun üzerine önceki haberime ilişkin de konuşamadığım başhekimliğe gittim. Burada görüştüğüm başhekimlik basın danışmanı "Başhekimin şu an yoğun olduğunu randevu için muhakkak arayacakları" bilgisini verdi. İki gündür aramama, telefon bırakmama ve bizzat hastaneye gitmeme rağmen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminden yaşananlara ilişkin tek bir açıklama alamadım.