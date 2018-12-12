Grevdeki İZBAN işçileri halktan destek istiyor 

Metehan UD

İzmir

İZBAN işçileri, hiç değil geçinebilecek bir ücret için grevlerini sürdürüyor. Grev 2. gününü geride bırakırken, işçiler talepleri karşılanmadan işbaşı yapmamakta kararlı. İlk günden bugüne işçilerin taleplerine kulak tıkayan İZBAN yönetimi, henüz sendikaya masaya oturma çağrısında bile bulunmadı. Bu tutum nedeniyle halk mağdur olurken, işçiler, grevin hızlı bir şekilde bitmesi için İzmirlilerden destek bekliyor.

‘VERİLEN ZAM ORANLARI DA ERİDİ’

Grevdeki İZBAN işçileri ile konuştuk. Makinist olarak çalışan Levent Akman, sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinin önemine değinerek “Bunlar aynı iş kolundaki bir çok işletmede bulunuyor. Bunları yıllardır talep ediyoruz ama alamıyoruz. Çıkan enflasyonun biraz üstünde bir zam istedik altında kaldı. Bunun bizim açımızdan kabul görmesi mümkün değil. Aynı işi yaptığımız TCDD, Marmaray, Ankaray olsun onlara kıyasla daha düşük alıyoruz. Sözleşme boyunca verdikleri teklif ettikleri zamlar da eridi. Greve gitme taraftarı değildik. Yüz yüze temas ettiğimiz insanlar bizlere olumlu yaklaşıyor ama özellikle sosyal medyadaki tepkileri anlamak mümkün değil ve bu tepkileri veren insanlar da bizim gibi emekçiler. Biz İzmirlileri mağdur etmek istemeyiz ama tek gücümüz grev. Olabildiğince destek versinler. Biz grevimizi taleplerimiz karşılanana kadar sürdürmekte kararlıyız” dedi.

‘HAKKIMIZ OLAN İÇİN KAVGA VERİYORUZ’

İstasyon operatörü olarak çalışan Kıvanç Tuncer de yeni sözleşmelerinin günün şartlarına göre oluşmasını istediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Ama bunu görmek istemiyorlar. Amacımız zengin olmak değil, insanca yaşayacak bir rakam. Buranın kuruluşundan beri çalışan, 9 senelik, arkadaşlar ‘Hâlâ asgari ücret mi alacağız’ diye düşünmek istemiyor. Ben hakkım olanı almak için kavga ediyorum. Anayasadan doğan hakkımızı kullanıyoruz, başka bir yaptırım gücümüz yok. Hem TCDD hem de büyükşehirin diğer kurumlarına göre daha az ücret aldığımız ortada. İzmirliler bunlarla kıyas yaptıklarında bizi anlayacaklarına eminim. Herkes elini vicdanına koyacak. Kurumun girdisi, çıktısı belli. Biz buranın ortağı değiliz. Yoksulluk ve açlık sınırının altında çalışmaya zorlanmanın anlaşılacak bir şeyi yok. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok.”

‘KONUŞTUĞUMUZ İZMİRLİLER HAK VERİYOR’

Son başlayan makinist gurubunda olan yüzde 25 eksik maaşla çalışan Sercan Tumbar da “Enflasyon altında zam oranı zaten çok komik. Yaşam şartları ortada. Kalifiyeli olmama rağmen asgari ücret alıyorum. Aldığımız paralar eriyor. Etkilenmemek elde değil. Yaşam standartlarımız iyice düştü. Eşimde çalıştığım halde istediğimiz şeyleri yapamıyorum. Genelde yolcuların mağdur oldukları için bir tepkileri var. Halkta bizim aldığımız maaşların yüksekliğine yönelik bir algı var ama gerçeği anlattığımızda bize inanıyorlar ve hak veriyorlar. İzmirlilerden destek bekliyoruz. Biz anlaşma taraftarıyız. Bunu da halkın desteğiyle daha hızlı başarabiliriz” diye konuştu.

‘KİMSE BİZDEN FEDAKARLIK BEKLEMESİN’

Makine teknikeri olarak çalışan Abdil Acar da son yatan net maaşın1890 TL olduğunu belirterek şunları söyledi: “Artık hiç bir şeyin altından kalkamıyoruz. Elektrik parası ödedim 229 lira. Evde klima kullanmıyorum. Buna rağmen bu parayı ödedim. İki tane okuyan çocuğum var. Herkes eksi 4-5 bin liralarda. Mecburen yaşamlarını sürdürebilmek için, kimseden borç da isteyemezsin. Biz buradan ekmek kazanıyoruz, İZBAN'ı seviyoruz. İZBAN'da çalışmaktan da memnunuz. Biz pastadan pay istemiyoruz, sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yetersiz geliyor ve sesimizi de duyurmaya çalışıyoruz bunu da grevle yapıyoruz. Biz bu sorunu grevle çözeriz. İzmir halkı mağdur olmamak istiyor ama biz de mağduruz. Herkesin ailesi, çocuğu var. Bize de hak versinler. Gelip bordrolarımıza baksınlar. Bu ülkede şu an bir kriz var. Ben bu maaşı alırken kimse bizden fedakarlık beklemesin. Bize zorla greve çık diyorlar. Biz 5 aydır masada anlaşamadık. Bizim de kaybedecek çok bir şeyimiz yok. Ondan geri durmuyoruz. İzmirliler bize destek olmalı.”

GÜNDE 400 BİN KİŞİ TAŞIYORDU

Kentin ana ulaşım arterlerinden olan ve günde 400 bin kişiyi taşıyan İZBAN'da sadece az sayıda taşeron makinist, uzun aralıklarla günün belli saatlerinde seferle çıkıyor. Ancak bu seferler sırasında da teknik personellerin yetersizliğinden dolayı problem yaşanıyor. Sefer saatleri dışında istasyonlar kepenkleri indiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ek seferle sorunu çözmeye çalışıyor ama özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde bu da yeterli olmuyor. Bazılarının vatandaşların kendi araçlarıyla trafiğe çıkması ise yollardaki yoğunluğu artırıyor.

24 MADDEDE ANLAMA SAĞLANAMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu İZBAN'ın bürokratları ile Demiryol-İş Sendikası arasındaki 4. dönem TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan grev 2. gününü geride bıraktı. Greve makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi katılıyor. 6 aydır süren 4. dönem toplu iş sözleşmelerinde şimdiye kadar 63 maddelik taslağın işçiler açısından önemli olan 24 maddesinde anlaşmaya varılamadı. Demiryol-İş Sendikasına üye işçiler ilk yıl için yüzde 27 net, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam isterken, İZBAN yönetimi ise bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam önerdi. İşçilerin 112 günlük ikramiye talebine karşı İZBAN bürokratları 95 gün ikramiye dayattı. Yine işçilerin talepleri arasında olan sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinde da anlaşma varılamadı.

DEMİRYOLU İŞÇİLERİ OLARAK İZBAN İŞÇİLERİNİ DESTEKLİYORUZ!

Bir grup demiryolu işçisi

İzmir

Merhaba Evrensel okurları;

İZBAN yüzde 50’şer kâr ortaklığı ile Devlet Demir Yolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Devlet Demiryolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Demiryol-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesinin ardından Demiryol-İş İzmir Şubesi en az 3345 TL istediğini iletti. İZBAN yönetimi bu miktarı kabul etmedi. Bunun üzerine de Demiryol-İş İzmir Şubesi grev kararı aldı.

Ve sonunda grev başladı. Bugün de işyerinde bunu konuşacağımız belliydi. Sizlerle İZBAN işçilerinin bugün greve çıkmasıyla birlikte demiryolu işçileri bu greve ne diyor bunları paylaşmak istedik. Sohbete şöyle başlıyoruz. “İZBAN işçileri greve çıkmış duydunuz mu?”

‘İZBAN İŞÇİLERİNİ DESTEKLİYORUZ’

İşçilerden biri, “İZBAN işçiler hakkını almak için greve çıkmakta haklılar. En fazla 2000 TL maaş alıyorlarmış. İşçiler greve çıkmasınlar da ne yapsınlar? Bu kadar düşük maaşla nasıl geçinsinler? 10 yıllık İZBAN işçisinin hakkı en az 3000 TL olmalı ve greve çıkmakta haklılar” dedi.

Sonra söze diğer işçi girdi: “İZBAN zaten İzmir’in bütün yükünü çekiyor. İzmir’in ulaşımını kolaylaştırıyor. Bu ulaşımı kolaylaştıran da İZBAN çalışanları olduğu için bu aldıkları para çok az. Nasıl yetsin bu kadar az maaş İzmir gibi büyükşehirde? İZBAN işçilerini destekliyoruz.” Biz demiryolu işçileri olarak, haklı talepleri için greve çıkan İZBAN işçilerini destekliyoruz.