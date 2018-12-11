Mansur YavaÅŸ'tan Ä°YÄ° Parti'ye olumsuz cevap

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener: Mansur YavaÅŸ ile bugÃ¼n konuÅŸtum. Ortak aday anlamÄ±nda Ä°YÄ° Parti adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etmedi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, beraberindeki partililerle birlikte Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Sözcü gazetesi yazarÄ± Emin ÇölaÅŸan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten sonra gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan AkÅŸener, Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru'nun FETÖ terör örgütüne ‘Üye olmamakla birlikte yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±’ gibi bir iddia ile haklarÄ±nda dava açÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi.

Seçim dönemlerinde bu tip mahkeme süreçlerinin sürekli yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AkÅŸener, “GeçmiÅŸte DoÄŸan grubu idi. Sözcü gazetesine yapÄ±lan baskÄ±yÄ± uzun zamandÄ±r izliyoruz” diye konuÅŸtu.

Parti olarak FETÖ'nün siyasi ve iktisadi ayaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak için TBMM'ye iki ayrÄ± araÅŸtÄ±rma önergesi verdiklerini anÄ±msatan AkÅŸener, “AKP ve MHP tarafÄ±ndan reddedildi. Buradan SayÄ±n ErdoÄŸan'a sesleniyorum, madem ki Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru FETÖ'nün yardÄ±mcÄ±sÄ±ymÄ±ÅŸ destekçisiymiÅŸ, ÅŸimdi bizim hemen bütçe biter bitmez, tekrar vereceÄŸimiz araÅŸtÄ±rma önergesine AKP olarak destek versinler ki kim ne imiÅŸ hep beraber öÄŸrenelim” ifadelerini kullandÄ±.

AkÅŸener, Mansur YavaÅŸ'Ä±n partisinden Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olup olmayacaÄŸÄ±yla ilgili soruya, “SayÄ±n Mansur YavaÅŸ ile bugün konuÅŸtum. Ortak aday anlamÄ±nda Ä°YÄ° Parti adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etmedi. Ben de tercihine saygÄ± duyduÄŸumu ve baÅŸarÄ±lar dilediÄŸimi söyledim” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AkÅŸener'e, Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan PaçacÄ±, BasÄ±n YayÄ±n ve Medyadan sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aytun ÇÄ±ray eÅŸlik etti.

Öte yandan Sözcü gazetesini CHP'liler de ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ahmet Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi ve Grup BaÅŸkanvekili Engin Özkoç hazÄ±r bulundu.

‘DÜN MANSUR YAVAÅž Ä°LE BÄ°R GÖRÜÅžME YAPILDI’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± da YavaÅŸ’a iliÅŸkin bir açÄ±klama yaptÄ±. Bir gazetecinin, “Dün akÅŸam SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Mansur YavaÅŸ'Ä±n görüÅŸtüÄŸüne yönelik bilgiler var. Mansur YavaÅŸ da bu görüÅŸmeyi doÄŸruladÄ±. Ve kendisine Ä°YÄ° Parti'nin adayÄ± olmasÄ± yönünde bir teklif gittiÄŸini ama bunu kabul etmediÄŸini söyledi. Son durum nedir?” sorusunu yanÄ±tlayan SalÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Ä°ki parti arasÄ±nda yürüyen ve yerel seçimlerde iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar var. Bunlar sÄ±r deÄŸil. Kamuoyunun bildiÄŸi görüÅŸmeler. Ama görüÅŸmelerin içeriÄŸi ile ilgili siyasi partilerin sÄ±k sÄ±k açÄ±klamalarÄ± yapmalarÄ±, yürüyen görüÅŸmelerin içeriÄŸine zarar verme ihtimali taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için çok da doÄŸru olmaz. Onun için dün Mansur YavaÅŸ ile bir görüÅŸme yapÄ±ldÄ±. Ama bu görüÅŸme teknik çerçevede bir görüÅŸme deÄŸildi. DolayÄ±sÄ±yla görüÅŸmenin içeriÄŸine dair bizim bir söz söylememiz doÄŸru olmaz. Ancak diÄŸer muhatabÄ±mÄ±z SayÄ±n YavaÅŸ bazÄ± ÅŸeyleri ifade ettiÄŸiyse o onun görüÅŸüdür. Biz saygÄ± duyarÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 20:17

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