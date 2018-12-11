Sierra Leoneâ€™de doktorlar grevde

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sierra Leoneâ€™de doktorlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸlara ve kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± greve Ã§Ä±ktÄ±.

BatÄ± Afrika ülkesi Sierra Leone’de doktorlar, maaÅŸlarÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ±, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve saÄŸlÄ±k sektörüne yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmamasÄ± gibi nedenlerle greve gitti.

Sierra Leone TÄ±p ve DiÅŸ DerneÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Bugünden (10 AralÄ±k) itibaren ülke genelinde doktorlar, talepleri karÅŸÄ±lanana kadar iÅŸe gitmeyecek” ifadesine yer verildi. Geçen ay, doktorlarla saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda görüÅŸmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve doktorlar hükümete 21 gün süre vermiÅŸti.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Alpha Tejan Wurie, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, doktorlarla yapÄ±lan görüÅŸmede anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve greve gitmeyeceklerini söylemiÅŸti.

Sierra Leone’de doktorlar, düÅŸük maaÅŸ ve kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle yurt dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih ediyor. Ülkede 2014’te görülen Ebola vakasÄ±nda tÄ±bbi malzeme yetersizliÄŸi nedeniyle 10 doktor hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (Free Town/AA)

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