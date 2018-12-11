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Marmaray saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arÄ±zasÄ± nedeniyle yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
FotoÄŸraf: DHA
Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±
11 AralÄ±k 2018 18:48
YaklaÅŸÄ±k 2 saat yapÄ±lamayan Marmaray seferleri, arÄ±zanÄ±n giderilmesinin ardÄ±ndan 15 dakika arayla yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±.
Sinyalizasyon arÄ±zasÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±.
Marmaray saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arÄ±zasÄ± nedeniyle yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Ä°stasyonlarda, yaÅŸanan arÄ±zaya dair anonslar yapÄ±ldÄ±. ArÄ±za nedeniyle istasyonlarda yoÄŸunluk oluÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 2 saat yapÄ±lamayan Marmaray seferleri, arÄ±zanÄ±n giderilmesinin ardÄ±ndan 15 dakika arayla yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±.
Ä°BB'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI
Öte yandan, Ä°BB'den yapÄ±lan yeni açÄ±klamada, “Marmaray’da saat 20.00 itibariyle yolcu alÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ olup, 15 dakika aralÄ±klarla seferler yapÄ±lacaktÄ±r” bilgisi verildi. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 20:47
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