Macron memnun etmedi, cumartesi yine eylem var

'SarÄ± Yeleklilerâ€™in sÃ¶zcÃ¼lerinden Drouet, eylemcileri cumartesi yeni bir gÃ¶steri dÃ¼zenlemeye davet etti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un pazartesi gecesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ‘SarÄ± Yelekliler’i memnun etmedi.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ‘SarÄ± Yelekliler’in sözcülerinden Eric Drouet, Macron’un gösterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana kendilerini ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti.

Öte yandan Montauban kentinde yaÅŸayan ve ‘SarÄ± Yelekliler’e destek veren Christophe Torrent basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bu açÄ±klamalar çok yetersiz. Asgari ücrete 100 avro zam tatmin edici deÄŸil” dedi. Puy-en-Velay ÅŸehrinden ‘SarÄ± Yelekliler’e destek veren Michel Arnal da daha güçlü kararlar istediklerini ve bu açÄ±klamalarÄ± yetersiz bulduklarÄ±nÄ± söyledi.

‘SarÄ± Yelekliler’in sözcülerinden Jacline Mouraud, LCI televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bundan sonra hükümetle diyalog içerisinde olmalarÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Aveyron kentinde yaÅŸayan ‘SarÄ± Yelekliler’den Jean Christophe ise asgari ücrete zammÄ±n yetersiz olduÄŸunu ve sorunlarÄ± çözmediÄŸini kaydetti. (AA)

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