Time dergisinin 'yÄ±lÄ±n kiÅŸisi' unvanÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n oldu

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, Time dergisinin her yÄ±l dÃ¼zenlediÄŸi 'yÄ±lÄ±n kiÅŸisi' unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Amerika merkezli Time dergisi, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda öldürülen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± da dahil olmak üzere üç gazeteci ve bir gazeteyi ‘YÄ±lÄ±n KiÅŸisi’ seçti.

Her yÄ±l ‘YÄ±lÄ±n KiÅŸisi’ni seçen Time, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’yla birlikte ilk kez hayatta olmayan birini seçmiÅŸ oldu.

‘YÄ±lÄ±n KiÅŸisi’ne layÄ±k görülen bir gazete ve diÄŸer isimler ÅŸöyle:

â– Filipinler'de Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte liderliÄŸindeki hükümete yönelik eleÅŸtirel yayÄ±nlarÄ±yla bilinen internet haber sitesi Rappler'in baÄŸlÄ± olduÄŸu ÅŸirketin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± gazeteci Maria Ressa;

â– Myanmar'da gözaltÄ±na alÄ±nan Reuters gazetecileri Wa Lone ile Kyaw Soe

â– Maryland eyaletinin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldÄ±rÄ± sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette.

Derginin resmi internet sitesinde Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için ÅŸu ifadelere yer verilmiÅŸti:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± eleÅŸtiren bir isim olan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul'daki BaÅŸkonsolosluÄŸuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüÄŸüne inanÄ±lan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, uluslararasÄ± tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtÄ±."

ADAY LÄ°STESÄ°NDE DÄ°KKAT ÇEKENLER

Öte yandan, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti nedeniyle eleÅŸtirilerin hedefinde olan ve cinayet emrini verdiÄŸi iddia edilen Suudi Prens Muhammed bin Selman'Ä±n listede olmamasÄ± da dikkatlerden kaçmadÄ±.

Selman, daha önce oylamaya sunulan listelerde yer alÄ±yordu.

Derginin adaylarÄ± arasÄ±nda 2016'da bu ödülü alan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da bulunuyor. Trump, çocuklarÄ±n ailelerinden ayrÄ±lmasÄ±na yol açan göçmen politikasÄ± ve Rusya'nÄ±n ABD seçimlerine müdahale ettiÄŸine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma nedeniyle bu ödüle aday gösterildi.

Rusya soruÅŸturmasÄ± nedeniyle listede yer alan diÄŸer isimler de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten Özel SavcÄ± Robert Mueller oldu.

Listede, bu yÄ±l giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran "Black Panther (Kara Panter)" filminin yönetmeni Ryan Coogler, Trump'Ä±n Yüksek Mahkeme adayÄ± Brett Kavanaugh'Ä±n cinsel tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Christine Blasey Ford, nükleer gerilimin ardÄ±ndan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 3 zirve gerçekleÅŸtiren Güney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ve Ä°ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtÄ±n 6'ncÄ± sÄ±radaki varisi Prens Harry'nin eÅŸi Sussex DüÅŸesi Meghan Markle yer aldÄ±.

AyrÄ±ca, ABD'nin Florida eyaletinin Parkland Bölgesi'ndeki bir okulda 19 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve 17 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede silah satÄ±ÅŸÄ± konusundaki kolaylÄ±klara tepki çekmek amacÄ±yla kurulan "March for Our Lives (HayatlarÄ±mÄ±z için YürüyüÅŸ)" adlÄ± grubun aktivistleri de ödüle aday gösterildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 18:22

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