Fransa'da lise Ã¶ÄŸrencilerinin 'Kara SalÄ±' protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Paris'te Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼niversiteye giriÅŸte ve lise mÃ¼fredatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto eden öÄŸrenciler, yaklaÅŸÄ±k 120 lisede blokaj eylemi düzenledi. Eylemler nedeniyle eÄŸitime tamamen veya kÄ±smen ara verildiÄŸi belirtildi.

Paris’te sokaklarÄ± dolduran öÄŸrenciler, düzenledikleri yürüyüÅŸle üniversiteye giriÅŸte ve lise müfredatinda deÄŸiÅŸiklik öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

Ülkenin en önemli öÄŸrenci sendikalarÄ±ndan Demokratik Lise Ulusal Sendika BirliÄŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, öÄŸrencileri özellikle yarÄ±n gösterilerini daha yoÄŸun ÅŸekilde sürdürmeye davet etti. Bununla beraber, Paris-Nanterre Üniversitesinin öÄŸrencileri de perÅŸembe gününe kadar üniversitede blokaj eylemi yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

BaÄŸÄ±msÄ±z ve Demokratik Liseliler Federasyonu BaÅŸkanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, "Taleplerimiz karÅŸÄ±lanana dek protestolarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz" dedi.

ÖÄŸrenci Hareketleri Üzerine ÇalÄ±ÅŸma ve AraÅŸtÄ±rma Grubu BaÅŸkanÄ± Robi Morder, bir önceki hafta yaklaÅŸÄ±k 300 lisenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlerde SarÄ± Yelekler'e de destek verildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÖÄŸrenci hareketi ses getirdiyse bunu SarÄ± Yelekler'e borçlu" dedi.

ÖÄŸrenciler, geçen haftadan bu yana Macron'un eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Ülke genelindeki gösteriler sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan olaylarda geçen perÅŸembe günü 700'den fazla, geçen çarÅŸamba da 32 lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 18:08

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