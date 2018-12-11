FÄ±rat'Ä±n ana kollarÄ±ndan Karasu nehri kara akÄ±yor

FÄ±rat'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kollarÄ±ndan olan Karasu nehri, kirlilik yÃ¼zÃ¼nden siyah renkte akmaya baÅŸladÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

FÄ±rat'Ä±n en büyük kollarÄ±ndan olan Karasu nehri, kanalizasyon kaynaklÄ± olduÄŸu ileri sürülen kirlilik yüzünden siyah renkte akmaya baÅŸladÄ±.

BAÄžIÅžTAÅž BARAJINA KANALÄ°ZASYON AKITILIYOR

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji MühendisliÄŸi öÄŸretim üyesi iken siyasi nedenlerle iÅŸine son verilen Nusret Temürlenk, Karasu nehrindeki kirlilikle ilgili Erzincan Ä°liç belediyesi ve Ä°liç KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na dilekçe ile baÅŸvurdu. KanadalÄ± Alamos Gold'a ait Çöpler altÄ±n madeni yakÄ±nlarÄ±ndaki Dostal Köyünde hayvancÄ±lÄ±k yapan Temürlenk, Ä°liç KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na verdiÄŸi dilekçede 2015 yÄ±lÄ±nda inÅŸaa edilen BaÄŸÄ±ÅŸtaÅŸ BarajÄ±na kanalizasyon akÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°liç Belediye BaÅŸkanÄ± Muhlis DoÄŸan'a aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

KEBAN BARAJI DA TEHDÄ°T ALTINDA

Ä°liç Ä°stasyon mahallesi Anagold AltÄ±n Åžirketinin iÅŸçi barakalarÄ±nÄ±n ve Çöpler köyü atÄ±klarÄ±nÄ±n BaÄŸÄ±ÅŸtaÅŸ BarajÄ±na deÅŸarj edildiÄŸini ileri süren Temürlenk, “Nehir kanalizasyona baÄŸlÄ± simsiyah akmakta ve koku yapmaktadÄ±r. Türkiye'nin 20 büyük nehrinden olan Karasu ve baraj kirletilmektedir. 700 yÄ±lda Bizans, OsmanlÄ± ve Türkiye tarafÄ±ndan kirletilen Haliç gibi. Ä°liç'in tek baÅŸÄ±na bir milyon Ä°stanbullu kadar kirlilik oluÅŸturmasÄ± ne kadar doÄŸrudur” dedi. Temürlenk kirlilik nedeniyle Keban ve diÄŸer barajlarÄ±n da büyük tehdit altÄ±nda olduÄŸunu savundu.

FotoÄŸraf: Nusret Temürlenk

DOÄžAYA Ä°HANET

BaÄŸÄ±ÅŸtaÅŸ BarajÄ± ve altÄ±n madenin yakÄ±nÄ±ndaki Dostal Köyünde hayvancÄ±lÄ±k yapan Temürlenk'in 200 ineÄŸi geçtiÄŸimiz yÄ±llarda baraj çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle ölmüÅŸtü. Temürlenk, barajÄ±n birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazilerini yutmasÄ± ve verimli topraklarÄ±n Keban'Ä± doldurmasÄ±na da dikkat çekerek, bunun doÄŸaya ihanet olduÄŸunu söylüyor.

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