Theresa May: Tedbir maddesiyle ilgili kaygÄ±larÄ± konuÅŸtum

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit anlaÅŸmasÄ±nda esnemeler saÄŸlayabilmek iÃ§in AvrupalÄ± muhataplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit oylamasÄ±nÄ± erteleyip yeni tavizler almak ümidiyle AvrupalÄ± muhataplarÄ±yla görüÅŸmelere baÅŸladÄ±. Brexit yanlÄ±sÄ± ve karÅŸÄ±tÄ± gruplar ise Ä°ngiliz parlamentosu önünde protesto gösterileri düzenledi.

May bugünkü Avrupa turu kapsamÄ±nda Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean Claude Juncker ve AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ile bir araya geldi.

Hollanda, Almanya ve Belçika'yÄ± kapsayan turunun son duraÄŸÄ± Brüksel'de basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan May, “YarÄ±n kabine toplantÄ±sÄ±nda anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸa yönelik önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olacaÄŸÄ±z. Zaten anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±k” dedi.

Bugün yaptÄ±ÄŸÄ± Avrupa turuna iliÅŸkin olarak da May, “Parlamentoya söz verdiÄŸim üzere, AvrupalÄ± liderlerle, parlamentonun Brexit anlaÅŸmasÄ±ndaki tedbir maddesiyle ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± konuÅŸtum” ifadelerini kullandÄ±.

MuhataplarÄ±yla görüÅŸmelerinde, bu sorunu ele alÄ±p çözmeye dönük ortak bir kararlÄ±lÄ±k gördüÄŸünü belirten May, “Ancak müzakerenin ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n henüz baÅŸlangÄ±cÄ±ndayÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Brexit anlaÅŸmasÄ±ndaki ‘tedbir maddesi’nin parlamentodaki oylamada ret sonucu doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± görerek bugünkü oylamayÄ± erteleyen May, görüÅŸmelerde, bu maddeye bir zaman sÄ±nÄ±rlamasÄ± veya Ä°ngiltere'nin düzenlemeden tek yanlÄ± çÄ±kmasÄ±na imkan verecek bir mekanizma ekletmeyi amaçlÄ±yor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±, oylamanÄ±n 21 Ocak'tan önce parlamentoda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Öte yandan parlamento binasÄ± Westminster Palace dÄ±ÅŸÄ±nda hem Brexit yanlÄ±larÄ± hem de karÅŸÄ±tlarÄ±, May ve AB ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± hedef alan döviz, pankart ve sloganlarla protesto gösterileri düzenledi.

AK BAÅžKANI: BREXÄ°T ANLAÅžMASI TEKRAR MÜZAKERE EDÄ°LMEYECEK

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, "Tüm taraflarÄ±n Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tekrar müzakereye açÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmesi gerekiyor." dedi.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Juncker, Brexit gündeminin 13-14 AralÄ±k'taki AB Liderler Zirvesi'ne "sürpriz" ÅŸekilde eklendiÄŸini belirtti.

AB ve Ä°ngiltere'nin 25 KasÄ±m'da Brexit'te anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle konunun tekrar gündeme gelmesinden dolayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Juncker, "VardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸma en iyi ve mümkün olan tek anlaÅŸma." ifadesini kullandÄ±.

'MÜZAKEREYE AÇILMAYACAK'

Juncker, temel sorunun AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'nin parçasÄ± olan Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda Brexit sonrasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeyi amaçlayan "tedbir maddesiyle" ilgili olduÄŸunu söyledi. "Tedbir maddesinin" taraflar arasÄ±nda gelecekte inÅŸa edilecek iliÅŸkinin de temelini oluÅŸturduÄŸuna dikkati çeken Juncker, AB'nin Ä°rlanda'yÄ± hiçbir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

TEDBÄ°R MADDESÄ°

Ä°ngiltere’de hiçbir kesimi memnun etmeyen Brexit AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ‘tedbir maddesi’, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'nin parçasÄ± olan Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda Brexit sonrasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeyi amaçlÄ±yor.

‘Tedbir maddesi’yle Ä°ngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük BirliÄŸi içinde kalacak. Ä°ngiltere'nin tek yanlÄ± olarak çekilemeyeceÄŸi bu düzenleme içinde ülkenin bazÄ± AB kurallarÄ±na da tabi olmayÄ± sürdürmesi gerekiyor. ‘Tedbir maddesinin’ AB ile daha yakÄ±n bir iliÅŸki içinde kalmasÄ±nÄ± öngördüÄŸü Kuzey Ä°rlanda ile Ä°ngiltere arasÄ±nda mal dolaÅŸÄ±mÄ±nda ise ‘düzenleyici kontroller’ yapÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor.

AnlaÅŸmayla Ä°ngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüÅŸeceÄŸini ve Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n da ülkeden kademeli kopacaÄŸÄ±nÄ± savunan sert Brexit yanlÄ±larÄ±, AB'nin tedbir maddesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyerek Ä°ngiltere'yi Gümrük BirliÄŸi ve sonu belirsiz müzakerelere maruz bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Bu kesimlere göre AB üyesi ülkeler de tedbir maddesini Ä°ngiltere ile ikili sorunlarÄ±nÄ±n müzakerelerinde koz olarak kullanmaya yönelebilecek.

IlÄ±mlÄ± Brexit yanlÄ±larÄ± ile AB'de kalma taraftarlarÄ± ise anlaÅŸmanÄ±n Ä°ngiltere'yi üye sÄ±fatÄ±yla yönetiminde söz sahibi olduÄŸu AB'nin pasif parçasÄ± haline getireceÄŸi eleÅŸtirisini yöneltiyor. (AA)

Theresa May aÃ§Ä±kladÄ±: Ä°ngiltere'de Brexit oylamasÄ± ertelendi

Ä°ÅŸÃ§i Partisi Lideri Corbyn'dan 'Brexit' aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 22:28

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