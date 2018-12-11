Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Atalay'a ziyaret: TÃ¼rk-Ä°ÅŸ aynÄ± Ã§izgide durmaktadÄ±r

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, hÃ¼kÃ¼mete yakÄ±n medya tarafÄ±ndan hedef gÃ¶sterilen TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay'Ä± ziyaret etti.

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türk-Ä°ÅŸ’e ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na geçerek açÄ±klama yaptÄ±.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle hükümete yakÄ±n medyada hedef gösterilen Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay’a yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay’Ä± haksÄ±z iddialarla suçlamak yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Türk-Ä°ÅŸ aynÄ± çizgide durmaktadÄ±r. Bu çizgide durmaya devam edecek. Ülkenin huzurunu bozmaya çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± emek örgütlerinin sigortasÄ±dÄ±r” dedi.

‘SARI YELEKLÄ°LER OLMAYIZ’ DÄ°YEN ATALAY’A PATRONLARDAN ÖVGÜ

Ergün Atalay’Ä± ziyaret eden TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ise son günlerde Atalay'Ä±n sözlerine yönelik tartÄ±ÅŸmalar nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirtti. HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine baÄŸlÄ±, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarÄ±n yanÄ±nda olan, yerli ve milli düÅŸünceye sahip bir deÄŸerimizdir” diye konuÅŸtu.

ATALAY NEDEN HEDEF OLDU?

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, Fransa’yla ilgili gelen soru üzerine, “Üç gün sonra bizim ülkemizde de bunla ilgili ne göreceÄŸimizi ne kadar gideceÄŸini görürüz görmez miyiz bize baÄŸlÄ±” demiÅŸti. Bu açÄ±klama üzerine hükümete yakÄ±n medya kuruluÅŸlarÄ± Ergün Atalay’Ä± hedef alan haberlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Hedef gösterilen Ergün Atalay ise geri adÄ±m atarak Türk-Ä°ÅŸ’in Bolu’da düzenlediÄŸi Mali Sekreterler ve Muhasebe Müdürleri EÄŸitim Semineri'nde “SeçilmiÅŸ meÅŸru hükümetlerden yanayÄ±z, kim haklÄ±ysa ondan yanayÄ±z. Milletin ve milli iradenin yanÄ±ndayÄ±z. Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda ne sarÄ±, ne de kÄ±rmÄ±zÄ± yelekler olur” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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