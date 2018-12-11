MHP, Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir adayÄ±nÄ± geri Ã§ekti

MHP Denizli Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer BirtÃ¼rk, genel merkez tarafÄ±ndan alÄ±nan karar doÄŸrultusunda, bÃ¼yÃ¼kÅŸehir iÃ§in aday Ã§Ä±karmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MHP Denizli Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer Birtürk, genel merkez tarafÄ±ndan adaylÄ±ktan çekildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Birtürk, BüyükÅŸehir için aday çÄ±karmayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer Birtürk, partisinin Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ebru Leman Kalkan'Ä±n adaylÄ±ktan çekildiÄŸini bildirdi. Birtürk, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ä°ttifak görüÅŸmelerinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dönemde belirlediÄŸimiz MHP Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ±mÄ±z mimar Ebru Leman Kalkan'Ä± kamuoyuna tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak son geliÅŸen ittifak görüÅŸmeleri çerçevesinde, Erzurum ve Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n geri çekildiÄŸi bilgisi bizlere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. MHP Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi için aday çÄ±karmayacaktÄ±r” dedi. (Denizli/DHA)

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