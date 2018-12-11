Bennu asteroidine ait bu mozaik fotoÄŸraf, OSIRIS-REx uzay aracÄ± tarafÄ±ndan 15 AralÄ±k'ta toplanan 12 görselden oluÅŸturulmuÅŸtur. FotoÄŸraf: NASA/Goddard/Arizona Üniversitesi
NASAÂ uzay aracÄ± gÃ¶k taÅŸÄ±nda su kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu
Bennu gÃ¶k taÅŸÄ±nda kil tabakalarÄ± arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ su molekÃ¼lleri keÅŸfedildi.
ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracÄ± OSIRIS-REx, gök taÅŸÄ± Bennu'da su kalÄ±ntÄ±larÄ± tespit etti.
NASA'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapÄ±ndaki asteroidin kil tabakalarÄ± arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ su molekülleri bulduÄŸu bildirildi.
"Hidroksil" adÄ± verilen, oksijen ve hidrojen atomlarÄ±nÄ±n birbirine baÄŸlÄ± bulunduÄŸu moleküllerin, asteroidin koptuÄŸu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar su bulunduÄŸunun iÅŸareti olduÄŸu belirtildi.
OSIRIS-REx, 2 yÄ±l süren yolculuÄŸun ardÄ±ndan Apollo KuÅŸaÄŸÄ±'ndaki asteroide ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Bennu'ya ulaÅŸmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx'in karbon oluÅŸumlu gök taÅŸÄ±ndan örnekler toplayacak.
NASA'nÄ±n uzay aracÄ±nÄ±n toplayacaÄŸÄ± örneklerin, GüneÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumuna iliÅŸkin yeni bulgulara ufuk açmasÄ± bekleniyor.
OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek. (AA)