Adana'da okul kantini iÅŸletmesi mahkemelik oldu

Adana SabancÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantinini iÅŸleten Kerim KÃ¼lÃ§ek, kantin iÅŸletmesinin haksÄ±z olarak elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SabancÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantinini 2014 yÄ±lÄ±ndan beri çalÄ±ÅŸtÄ±ran Kerim Külçek, Seyhan Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün 14.09.2018 tarihli ve 16289205 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ±na istinaden kantin binasÄ±nÄ± boÅŸaltmak zorunda kaldÄ±.

Kantini iÅŸleten Kerim Külçek, borçlar kanununa göre mahkeme kararÄ± olmadan kantin tahliyesinin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dikkat çekerek Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesine açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davayla kantin için yürütmeyi durdurma kararÄ± verildiÄŸini söyledi. Külçek, mahkeme kararÄ±na raÄŸmen kantin iÅŸletmesinin tarafÄ±na verilmediÄŸi gibi bir de kantinin ihaleye çÄ±karÄ±lmak istendiÄŸini belirtti.

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kantinin haksÄ±z olarak elinden alÄ±nmak istendiÄŸini savunan Külçek “SabancÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait kantini, Seyhan Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve kantinlerden sorumlu Åžube Müdürünün yazÄ±sÄ± ile yargÄ± kararÄ± olmadan tahliye etmek zorunda kaldÄ±m” dedi. AçtÄ±ÄŸÄ± dava sonucu mahkemenin dava sonuçlanÄ±ncaya kadar tahliyeyi durdurma kararÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlatan Külçek, yasaya göre ihalelerin açÄ±k ve pazarlÄ±kla olmasÄ± zorunluluÄŸuna deÄŸinerek ihaleye girme kriterlerini yerine getirmesine raÄŸmen usülsüz olarak kantinin elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraflar: Evrensel

4. Sulh Hukuk Mahkemesinin, mahkeme sonuçlanÄ±ncaya kadar yürütmenin durdurulmasÄ± kararÄ±yla tahliyenin durdurulmasÄ±nÄ± istediÄŸini ama kantini hala açamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Külçek, ÅŸikayeti üzerine okul kantininin ihaleden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Adana’da Okul Kantinlerden Sorumlu Åžube MüdürlüÄŸü hakkÄ±nda daha önce de kaymakamlÄ±ktan gelen onay yazÄ±sÄ±ndaki ihale maddesini deÄŸiÅŸtirip kurumu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±, pazarlÄ±k usulünü "davetiye" usulüne çevirdiÄŸi iddiasÄ±yla suç duyurusunda bulunulmuÅŸtu. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 17:04

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