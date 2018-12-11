Polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸte 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde polisin dur ihtarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilçesinde uygulama noktasÄ±nda polis, sürücüsünün dur ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile ateÅŸ açtÄ±. Araç sürücüsü Abdullah Arat olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Mezopotamya Haber AjansÄ±nda yer alan habere göre, araç sürücüsü Abdullah Arat’Ä±n (25) ehliyetsiz olduÄŸu ve heyecanlanÄ±p kontrol noktasÄ±nda durmadan geçmek istemesi üzerine polisler ateÅŸ açtÄ±. Olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Arat’Ä±n cenazesi, Ergani Devlet Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Araçta bulanan ve isimi öÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸinin ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Arat'Ä±n cenazesi, getirildiÄŸi DiyarbakÄ±r Adli TÄ±p Kurumundaki otopsinin ardÄ±ndan aile fertleri tarafÄ±ndan teslim alÄ±narak Åžölen (KilleÅŸ) Mahallesine götürüldü. Arat burada yapÄ±lan dini vecibelerin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

VALÄ°LÄ°K AÇIKLAMASI

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸince yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise ÅŸöyle denildi:

"11.12.2018 günü saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ergani Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lmakta olan sabit uygulama esnasÄ±nda, uygulama noktasÄ±na gelen bir aracÄ±n kontrol noktasÄ±nda durmayarak kaçmasÄ± üzerine, aracÄ± takip etmeye baÅŸlayan görevli polis memurlarÄ±nca ikaz etmek ve durdurmak amacÄ±yla, aracÄ±n lastiklerine doÄŸru ateÅŸ açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan takip sonucunda Ergani Devlet Hastanesi acil servisi giriÅŸinde durdurulan araçta yapÄ±lan kontrolde, ön koltukta oturan A.A. adlÄ± ÅŸahsÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. YaralÄ± ÅŸahÄ±s hastanede yapÄ±lan müdaheleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Olayla ilgili olarak Ergani KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nca ve Ergani Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca adli ve idari tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

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