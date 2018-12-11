Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§â€™tan FÄ±ndÄ±klÄ±â€™ya yeni yÄ±l mÃ¼jdesi

Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§, FÄ±ndÄ±klÄ± Åžehit GÃ¶khan Soylu Ä°lkokuluâ€™na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±lacak kreÅŸin mÃ¼jdesini verdi.

Ä°stanbul Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, FÄ±ndÄ±klÄ± Åžehit Gökhan Soylu Ä°lkokulu’nu ziyaret ederek öÄŸrenci ve velilerin taleplerini dinledi. Mahallede inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± kreÅŸi yakÄ±n zamanda açacaklarÄ±nÄ± duyuran KÄ±lÄ±ç, FÄ±ndÄ±klÄ±’ya bir de yaÅŸam merkezi müjdesi verdi.

Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç’Ä±n yanÄ± sÄ±ra okul müdürü Yetkin Åžekerci, FÄ±ndÄ±klÄ± Mahalle MuhtarÄ± YaÅŸar Kaygusuz, okul aile birliÄŸi üyesi veliler ve öÄŸretmenlerin hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da okulun ve mahallenin ihtiyaçlarÄ± gündeme geldi. ÖÄŸretmen ve velilerin taleplerini teker teker dinleyerek not alan BaÅŸkan KÄ±lÄ±ç, tüm talepleri deÄŸerlendireceÄŸini ve yeni yÄ±lda çözüme kavuÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KREÅž TAMAM, YAÅžAM MERKEZÄ° YOLDA

ToplantÄ±da iki de müjde veren BaÅŸkan KÄ±lÄ±ç, “Her mahalleye kreÅŸ projemiz kapsamÄ±nda, FÄ±ndÄ±klÄ±’da inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kreÅŸimizi tamamlamak üzereyiz. Yeni yÄ±lda mahallemizde çok güzel bir kreÅŸ kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Bir de Mustafa Zengin Ortaokulu’nun yanÄ±nda boÅŸ bir arazi var. Oraya da çok güzel bir yaÅŸam merkezi yapacaÄŸÄ±z. Mahalle halkÄ± düÄŸünlerini, niÅŸanlarÄ±nÄ± özgürce yapabilsin diye bir etkinlik salonu, zabÄ±ta, vezne gibi belediye hizmet binalarÄ± ve spor salonlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±racak bir yaÅŸam merkezi planÄ±mÄ±z var” diye konuÅŸtu. Daha sonra sÄ±nÄ±flarÄ± ziyaret eden KÄ±lÄ±ç, öÄŸrencilerle sohbet etti. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Maltepe Belediyesi BasÄ±n Birimi

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