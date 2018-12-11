AYMâ€™den iÅŸe iade davalarÄ±nda zorunlu arabuluculuÄŸa onay

Anayasa Mahkemesi, iÅŸe iade davalarÄ±nda mahkemeye gitmeden arabulucuya baÅŸvurma zorunluluÄŸu getiren dÃ¼zenlemenin Anayasaya uygun olduÄŸunu savundu.

Anayasa Mahkemesi, iÅŸe iade davalarÄ±nda mahkemeye gitmeden arabulucuya baÅŸvurma zorunluluÄŸu getiren düzenlemenin Anayasaya uygun olduÄŸunu savundu.

Ä°ÅŸçi ve iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda arabuluculuk sistemini dava ÅŸartÄ± haline getiren düzenleme, 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla yürürlüÄŸe girmiÅŸti.

AA’nÄ±n haberine göre CHP, arabulucuya baÅŸvurulmasÄ±nÄ± dava ÅŸartÄ± kabul eden, iÅŸ sözleÅŸmesi feshedilen iÅŸçinin iÅŸe iade talebiyle arabulucuya baÅŸvurma zorunluluÄŸu getiren 7036 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanununun bazÄ± hükümlerinin iptali ve yürürlüÄŸünün durdurulmasÄ± istemiyle Anayasa Mahkemesine baÅŸvurdu.

DavayÄ± esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, düzenlemelerin Anayasa'ya aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan gerekçesinde, arabuluculuÄŸun, alternatif uyuÅŸmazlÄ±k çözüm yöntemi olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, arabuluculuk sürecinin Ä±lÄ±mlÄ±, esnek ve mücadeleci olmayan bir yapÄ±da kurgulandÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

Her uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n çözümünün mahkemelerden beklenmesinin mahkemelerin iÅŸ yükünün artmasÄ±na ve davalarÄ±n makul sürelerde bitirilememesine yol açabildiÄŸi savunulan gerekçede, bu durumun taraflarÄ±n menfaatlerine de ters düÅŸebildiÄŸi kaydedildi. Gerekçede eÅŸitlik ilkesi için ise ÅŸunlar ileri sürüldü: “Ä°ÅŸçi ve iÅŸveren iliÅŸkilerinde iÅŸçinin iÅŸveren karÅŸÄ±sÄ±nda zayÄ±f konumda olduÄŸu genel olarak kabul edilmekte ise de eÅŸitlik arabuluculuk kurumunun temel özelliklerindendir. Kanunda, taraflarÄ±n arabulucuya baÅŸvururken ve tüm süreç boyunca eÅŸit haklara sahip olduklarÄ± düzenlenmiÅŸtir. EÅŸitliÄŸin ön planda tutulduÄŸu bir ortamda, iÅŸçi ve iÅŸverenin eÅŸit düzeyde ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± uyuÅŸmazlÄ±ÄŸa çözüm bulmalarÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸveren karÅŸÄ±sÄ±nda zayÄ±f konumda olduÄŸu deÄŸerlendirilen iÅŸçinin baskÄ± altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± söylenemez. ArabuluculuÄŸa baÅŸvurma zorunluluÄŸunun, kiÅŸilerin hak aramalarÄ±nÄ± imkansÄ±z hale getiren veya aÅŸÄ±rÄ± derecede zorlaÅŸtÄ±ran etkisiz ve sonuçsuz bir sürece neden olmadÄ±kça hak arama hürriyetinin özüne dokunduÄŸu söylenemez.”

Yüksek Mahkeme, kanundaki, “Ä°ÅŸ sözleÅŸmesinin feshine baÄŸlÄ± alacaklarÄ±n zamanaÅŸÄ±mÄ± süresini 5 yÄ±l olarak belirleyen” düzenlemenin iptal istemini de reddetti. ZamanaÅŸÄ±mÄ± sürelerinin belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduÄŸu iddia edilen gerekçede, iÅŸ sözleÅŸmesinin sona ermesinden itibaren baÅŸlayan 5 yÄ±llÄ±k sürenin, gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±labilmesi ve dava hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±labilmesi bakÄ±mÄ±ndan yeterli ve makul bir süre olduÄŸu savunuldu. Gerekçede, iÅŸ sözleÅŸmesinin feshine baÄŸlÄ± alacaklarÄ±n zamanaÅŸÄ±mÄ± süresinin 5 yÄ±l olarak belirlenmesinin hukuk devleti ilkesine ve hak arama hürriyetine aykÄ±rÄ± bir yönü bulunmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. (ANKARA)

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